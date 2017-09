Nadchodzą mroźne poranki i ciepłe dni. Pierwsze przymrozki już dzisiejszej nocy. Pogoda na weekend

Przyszła jesień a wraz z nią jesienne chłody. Jutro nad ranem temperatura przy gruncie spadnie poniżej zera nawet do minus trzech stopni Celsjusza. Za dnia jednak będzie przyjemnie ciepło, bo aż do 21 stopni Celsjusza.

Jutro o poranku lokalnie pojawią się mgły ograniczające widoczność. Za dnia będzie jednak słonecznie i ciepło.

Niestety w drugiej części nocy i o poranku pojawią się pierwsze przymrozki. Temperatura przy gruncie spadną poniżej zera na Mazowszu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu.

Miejscami wystąpią przymrozki od -3 st. do -1 st. C. Przymrozki utrzymają się od czwartkowej nocy do niedzieli.

W piątkowy poranek mogą pojawić się mgły. Na wschodzie kraju temperatura spadnie poniżej zera, ale w ciągu dnia będzie słonecznie i cieplej. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku.

W sobotę o poranku także będzie chłodno. Pojawią się przymrozki i mgły. Temperatura w ciągu dnia identyczna jak w piątek: od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku.

W niedzielę rano temperatura przy gruncie spadnie od minus 3 do minus 1 stopnia. Ponownie zobaczymy mgły. W ciągu dnia nadal będzie słonecznie i ciepło. Termometry pokażą od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku.

Źródło: tvnmeteo