Nadchodzi najgorszy weekend tego roku. W niedzielę możesz obudzić się z paskudnym bólem głowy. Takiego spadku ciśnienia dawno nie było

Nie dość, że z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu, to jeszcze ciśnienie spadnie do niespotykanego od dawna poziomu, a pogoda będzie wyjątkowo paskudna.

Spowodowane zmianą czasu rozregulowanie zegara biologicznego to już wystarczający powód do bólu głowy. A kiedy nałoży się na to jeszcze wielki spadek ciśnienia i zła pogoda, ból głowy w niedzielny poranek mamy niemal pewny.

Najbliższe dni będą bardzo trudne dla osób wrażliwych na zmiany pogodowe. Przez kolejne trzy doby barometry odnotują duże wahania ciśnienia atmosferycznego.

W czwartek dzięki wyżowi znad zachodniej Europy odnotowaliśmy wzrost ciśnienia. Jednak dziś w nocy ciśnienie zaczęło znów spadać. Winny jest nadchodzący nad Polskę od północy kolejny układ niskiego ciśnienia.

W piątek po południu warszawskie barometry odnotują 994 hPa. Ale to dopiero początek. W sobotę zobaczymy na nich zaledwie 989 hPa, a do niedzielnego popołudnia ciśnienie spadnie do 965 hPa.

Spadek o niemal 30 hPa w ciągu trzech dni mogą bardzo odczuć osoby chore i wrażliwe na zmiany pogody. Złe samopoczucie będzie jeszcze pogarszał silny wiatr, zimno i sięgająca niemal 90% wilgotność powietrza.

