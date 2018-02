Nagrali ostatnią walkę rosyjskiego pilota zestrzelonego w Syrii. „Wysadził się granatem”. Spadający samolot i płonący wrak [VIDEO]

Rosyjski samolot szturmowy Su-25 zestrzelili w sobotę członkowie grupy rebelianckiej w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii; pilot, który się katapultował, nie żyje. Według rosyjskiego ministerstwa obrony zginął „w wymianie ognia z terrorystami”. Teraz pojawiło się nagranie, które to potwierdza.

Wcześniej źródła agencji Reuters informowały, że pilot zdołał się katapultować, lecz jest ciężko ranny i że wzięto go do niewoli.

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało, że według wstępnych danych samolot został zestrzelony z przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego. Na nagraniach poniżej można zobaczyć spadającą rosyjską maszynę i płonący na ziemi wrak.

Rosyjski resort obrony powiadomił, że samolot został zestrzelony w trakcie oblotu strefy deeskalacji Idlib, a pilot zdążył zameldować, że katapultuje się w rejonie kontrolowanym przez bojowników Hajat Tahrir asz-Szam (HTS); to sojusz ugrupowań dżihadystycznych, na którego czele stoi Dżabhat Fatah al-Szam, dawny Front al-Nusra, związany niegdyś z Al-Kaidą.

Kiedy bojownicy znaleźli miejsce, w którym ukrył się Rosjanin, chcieli go schwytać. Ten ostrzeliwał się, a kiedy skończyła mu się amunicja, prawdopodobnie wysadził się za pomocą granatu, raniąc też przeciwników. ten dramatyczny moment widać na nagraniu poniżej.

The last battle of the Russian Su-25 pilot.

Pilot was shooting at the militants who surrounded him and blew himself up with a grenade in order to avoid captivity by militants. pic.twitter.com/prBgITWa9V

— Military Advisor (@miladvisor) 4 lutego 2018