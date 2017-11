„Najbardziej niebezpieczna droga w Europie”. Tak kierowca ciężarówki przebijał się przez betonowe zapory pod Calais [WIDEO]

Chwile grozy przeżył irlandzki kierowca ciężarówki zmierzającej do Calais. Jadąc nocą, zauważył nagle betonowe bloki, które ustawiono na drodze. Blokadę przygotowali imigranci, którzy chcieli zatrzymać pojazd. Poniżej znajduje się film z tego wydarzenia.

Soroiu Sorin, 28-letni kierowca z Irlandii zbliżał się do Calais. Nagle zauważył jasny płomień. Okazało się, że to raca trzymana przez jednego z koczujących przy drodze imigrantów.

Światła jego samochodu oświetliły również betonowe bloki, które ustawiono w poprzez drogi, w ten sposób, by zatrzymać nadjeżdżające samochody. Irlandczyk nie zamierzał jednak używać hamulca.

W wywiadzie dla mediów stwierdził, że był przerażony. Po bokach jego samochodu pojawili się nagle imigranci, którzy najprawdopodobniej chcieli dostać się do samochodu lub jego przyczepy. Sorin obawiał się porwania.

Zdesperowany kierowca zdecydował się na przebicie blokady. W wyniku jego decyzji żaden z imigrantów nie dostał się do ciężarówki. Jednakże, podczas pokonywania blokady samochód został uszkodzony.

Irlandczyk w czasie rozmowy z dziennikarzami powiedział, że słyszał już wiele historii o napaściach na ciężarówki w tym rejonie. Stąd też wynikała jego decyzja by, za wszelką cenę utrzymać samochód w ruchu.

Obawiał się również, że mężczyzna trzymający płonącą race, będzie próbował zapalić przy jej pomocy ładunek lub dostać się do baku i kół.

Według kierowcy imigranci atakują kierowców, ponieważ chcą się w ten sposób dostać do Wielkiej Brytanii. Sorin dodał, że imigranci nie znają języka angielskiego i z tego powodu na wsypach wcale nie czeka ich lepsze życie.

Sorin przestrzegł również innych kierowców jadących się do Calais. Rejon jest wciąż niebezpieczny i często dochodzi do ataków na ciężarówki zamirzające do Wielkiej Brytanii.

Ze względu na zbliżającą się zimę i spadające temperatury imigranci działają w sposób bardziej desperacki i szukają nowych metod na zatrzymanie samochodów.

Źródło: dailymail.co.uk

