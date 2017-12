Najgłupszy kierowca w Polsce. W fatalnych warunkach próbował zjechać z autostrady tyłem. I trzy razy uderzył w inne auto [VIDEO]

To szokujące nagranie zrobił kierowca, który w Katowicach wjeżdżał na autostradę A4. Był tak zaskoczony tym, co się wydarzyło, że nawet nie wysiadł z auta.

Gdy samochód autora nagrania był już prawie na końcu wjazdu, drogę zablokował mu ciemny volkswagen. Mimo trąbienia i ostrzeżeń światłami auto nagle zaczęło cofać. Najwyraźniej jego kierowca przegapił zjazd z autostrady i postanowił, że opuści ją zjeżdżając tyłem na wjeździe.

Wszystko to działo się fatalnych warunkach pogodowych, przy padającym śniegu i deszczu. W tych warunkach kierowca volswagena nie dał rady ominąć czekającego na wjazd auta i uderzył w nie. Ale najdziwniejsze jest to, że zrobił to aż trzy razy.

Autor nagrania był tak zszokowany tą sytuacją, że nawet nie próbował go ścigać. Spisał tylko numery i razem z kopią nagrania przekazał policji.

