Najnowszy sondaż. PiS znacznie zwiększyło przewagę nad opozycją

Według najnowszego sondażu IBRiS wykonanego na zlecenie „Rzeczpospolitej” Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę nad partiami opozycyjnymi. Po wakacjach wyraźnie wzrosła liczba obywateli deklarująca udział w wyborach parlamentarnych.

Przed miesiącem taką wolę (w badaniu IBRiS dla Onetu) wyrażało niespełna 47 proc. badanych. Obecnie to ponad 54 proc., a razem z grupą deklarującą, że „raczej weźmie udział” – 63 proc. – To wynik upodmiotowienia przez PiS grup, które do tej pory nie głosowały – uważa szef IBRiS Marcin Duma – czytamy w rp.pl

W stosunku do zeszłego miesiąca PiS zwiększyło przewagę nad opozycją.

Notowania partii Jarosława Kaczyńskiego wzrosły o 4,3 proc., spadek zaliczyło PO – 2,9 proc, oraz Nowoczesna 1,9 proc. Inne partie straciły ok. 1 proc., wzrost zanotowała tylko partia „Razem” i jest na granicy progu wyborczego.

Źródło: rp.pl