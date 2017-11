Najpierw była zabawką, potem diabłem. W końcu ją zabił. Brytyjczyk uznany mordercą dziewczynki, którą adoptował ze swym „mężem”

Sąd w brytyjskim Cardiff uznał winnym morderstwa 31-letniego Elsie Scully-Hicksa, który zabił 18-miesięczną dziewczynkę. 2 tygodnie wcześniej morderca adoptował ją wraz ze swoim „mężem”.

To morderstwo wstrząsnęło brytyjską opinia publiczną. Hicks najpierw maltretował dziewczynkę, a na koniec rzucił nią o podłogę i zabił. 18-miesięczne dziecko trafiło do domu pary homoseksualistów zaledwie dwa tygodnie wcześniej, po oficjalnej adopcji.

Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka zginęła rzucona o podłogę, ale wcześniej była już przez zwyrodnialca maltretowana. Homoseksualista wyżywał się na niej przez długi czas.

Jeszcze przed śmiercią dziecko miało złamaną nogę i wiele sińców. Obrażenia pochodziły z okresu przed oficjalna „adopcją”. Zabicie dziewczynki było kulminacja wielu aktów przemocy przeciwko bezbronnemu dziecku. Para homoseksualistów przez kilka miesięcy zajmowała się nim, zanim uznano, że mogą być mamą i tatą, czy jak to tam w tej Wielkiej Brytanii jest.

Jak zeznała sąsiadka pary homoseksualistów, często było słychać płacz dziecka i wulgarne wrzaski by się uciszyło. Teraz wiadomo, że Hicks nie tylko znęcał się fizycznie, ale też nieustannie wrzeszczał na nie używając najobrzydliwszych z możliwych wyrazów.

Jak wynika z ujawnionej na rozprawie korespondencji pomiędzy homoseksualistami, traktowali oni dziecko najpierw jako zabawkę, przytulankę, coś cz czym można zrobić sobie słodkie focie i rozsyłać je po znajomych. Szybko okazało się jednak, że dziecko może płakać i czegoś chcieć.

– Mam dość. Przechodzę z nią piekło – pisał w sms-ach Hicks do swego mężusia. – Płacze od 10 minut. – Przez jakiś czas była spokojna, ale zamieniła się w monstrum,. Nie chce pic ze swojej butelki. Zamknąłem pokój i zostawiłem ją samą. Niech mogę się zajmować nią za każdym razem, gdy płacze. Niech się uczy.

– To dziecko to prawdziwy szatan. Może wezwiemy do niej egzorcystę, he, he. Znów płacze i nie chce spać, znów zmieniła się w potwora. Mam jej dość. Boli mnie głowa.

Tekst za tekstem odczytywano na rozprawie wiadomości słane przez Hicksa. Osobne śledztwo teraz dotyczyć będzie służb socjalnych z Cardiff, które oddały zwyrodnialcom dziecko, a na koniec zgodziły się na adopcję.

