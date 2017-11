Największy skandal XXI wieku. BBC donosi: bojownicy ISIS ewakuowani pod osłoną USA. „Zmierzają do Francji, by dokonać rozliczeń”

Szykuje się największy skandal XXI wieku. Według informacji ujawnionych przez BBC Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zawarły tajną umowę, w ramach której setki bojowników ISIS wraz z rodzinami wyjechała z Raqqi przed starciami z koalicją antyislamską. W sumie chodzi o kilka tysięcy osób.

BBC donosi, że USA i Wielka Brytania pozwoliły na ucieczkę z pola bitwy setkom islamskich bojowników.

Według udostępnionych informacji bojownicy pod obserwacją USA uciekli w bezpieczne rejony Syrii i do Turcji, skąd mają przedostać się do Europy.

Według informacji, które miały być znane już w czerwcu ubiegłego roku, islamiści ruszyli w dalszą drogę i zmierzają między innymi do Francji, by „realizować kolejne misje”. Informacje te przedostały się do mediów głównego nurtu dopiero teraz, co może wskazywać, że wielu bojowników jest już na miejscu.

Jest wiele osób, które wyjechały do Francji pod ochroną koalicji antyislamskiej, by tam przeprowadzać zamachy w ramach „rozliczeń” – czytamy w raporcie BBC.

Wygląda więc na to, że USA pozwoliły na opuszczenie strefy walki bojownikom ISIS, a jednocześnie zapewniały o konieczność swojej stałej obecności w Syrii.

4000 #ISIS and families evacuated by #USA forces from #Raqqah, including foreign fighters: the scandal of the century. pic.twitter.com/P5UdgbgBn1 — Elijah J. Magnier (@ejmalrai) November 13, 2017

I guess the stated policy of “annihilation” turned out to be bit more practical. The coalition and SDF both coordinated & directly facilitated in letting close to 1000 #ISIS fighters leave Raqqa and relocate in Syria & elsewhere . Nice https://t.co/dxZ4Cm7vdy — EHSANI2 (@EHSANI22) November 13, 2017

Źródło: zerohedge/BBC/wykop