Największy żaglowiec świata to dzieło Polaków. „Polski projekt, polskie wykończenie”. Już niedługo wypłynie w pierwszy rejs [VIDEO]

Flying Clipper będzie największym pływającym po morzach i ocenach żaglowcem. Luksusowy statek powstaje w chorwackim Splicie. Na miejscu znajduje się polska ekipa, której zadaniem jest wyposażenie żaglowca oraz wykończenie jego wnętrza. Projekt pięciomasztowca powstał w Polsce.

Statek powstaje na zamówienie armatora z Monako. Flying Clipper będzie nie tylko największy, ale również wyjątkowo luksusowy. Według planów żaglowiec ma przyjmować na pokład nawet 300 pasażerów. Jego załoga stanowić będzie ok. 140 osób.

Firma Star Clippers z Monakao powierzyła zaprojektowanie żaglowca Polakom. Z naszego kraju pochodzą bowiem znani i cenieni na cały świecie eksperci w dziedzinie żaglowców.

Szefem, liczącego okresami nawet 30 osób, zespołu projektowego jest Zygmunt Choreń znany również jako „Ojciec żaglowców”. Spod jego ręki wyszedł m.in. Dar Młodzieży oraz największy pływający aktualnie żaglowiec Gwarek.

Warto dodać, że kadłub Gwarka został wybudowany w latach 80 w Stoczni Gdańskiej. Docelowo miał to być trójmasztowiec służący za pływający dom wczasowy. Niestety z powodu bankructwa spółki Polskie Żagle kadłub trafił po cenie złomu w ręce spółki Star Clippers, który dokończył budowę zmieniając nazwę żaglowca na Royal Clipper. To obecnie największy pływający żaglowiec świata.

Flying Clipper, nowa jednostka armatora z Monako, ma mieć długość 162 m, czyli aż o 30 m więcej od dawnego Gwarka. Wyporność żaglowca wyniesie docelowo 8770 ton. Oprócz klasycznego napędu żaglowego, FLying CLipper będzie posiadał dwa silniki o łącznej mocy 5000 KM.

Przy wykończeniu i wyposażeniu giganta pracują Polacy z firmy Activ. Jedną ze specjalności znanej na całym świecie firmy jest przygotowanie luksusowych wnętrze żaglowców oraz jachtów.

Marcin Fabicki, kierownik produkcji w rozmowie z portalem www.pb.pl powiedział: Nasza firma zajmuje się wyposażaniem statków. Wykonujemy cały interior, począwszy od przygotowania dokumentacji technicznej poprzez zamawianie materiałów, a kończąc na ich montażu. Od dawna jesteśmy firmą światową.



Flying Clipper ma być nie tylko wielki, ale również budzić zachwyt. Pięciomasztowiec będzie wyposażony w kilka basenów, SPA, sauny oraz kilkadziesiąt apartamentów, w tym cztery specjalne. Dla gości przygotowuje się, umieszczone zarówno na, jak i pod pokładem, bary i restauracje.

Już teraz, mimo że statek wciąż nie jest gotowy, uważa się go za najbardziej prestiżowy żaglowiec wycieczkowy na świecie. Całkowity koszt budowy to ok. 100 mln euro.

Poniżej można zobaczyć wodowanie statku oraz posłuchać autora projektu Zygmunta Chorenia.

