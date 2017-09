Należy im się 500+. Brytyjska prasa spekuluje, iż królewskie dziecko zostało poczęte w Polsce. To może być początek turystyki „poczęciowej”

Brytyjska bulwarówka „The Sun” zgaduje, że trzecie dziecko książęca para Kate i Wiliam poczęła w Polsce.

Książę i księżna Cambridge poinformowali, że spodziewają się trzeciego dziecka. Ta informacja miała przykryć doniesienia, iż królowa Elżbieta zamierza abdykować i zrzec się tronu na rzecz swego syna Karola.

Książę Wali jest najdłuższym stażem następcą brytyjskiego trony. Królowa Elżbieta II panuje już 60 lat.

Następny w kolejce jest najstarszy syn Karola i Diany – książę Cambridge. Kate i Wiliam mają już dwoje dzieci – 4-letniego Georgea i 2-letnią Charlotte. Para od dawna mówiła o tym, iż chce mieć kolejne dziecko.

Brytyjska bulwarówka „The Sun” spekuluje, iż do jego poczęcia doszło w czasie lipcowej wizyty w Polsce. To właśnie u nas księżna miała namawiać swego męża na kolejne dziecko. Książęca para przyleciała do Warszawy 17 lipca. Brytyjscy dziennikarze relacjonujący wizytę zauważyli, że Kate w czasie pobytu w Polsce zaczęła unikać alkoholu.

Brytyjscy bukmacherzy rozpoczęli już przyjmować zakłady na to, jakie imię będzie nosić trzecie dziecko, choć jego płeć nie jest jeszcze znana.

Tak czy owak, to dość miłe wydarzenie mogłoby być początkiem turystyki „poczęciowej”, z Polską jako głównym kierunkiem dla brytyjskich par, które marzą o dziecku.

