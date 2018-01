Nareszcie! Niemki mają nowy sposób na gwałty. Zobacz pancerne majtki z szyfrem i alarmem [VIDEO]

W Niemczech odkryto nowy sposób zapobiegania gwałtom. To specjalne – szyfrowane, wyposażone w alarm gacie dla kobiet.

Do sprzedaży w Niemczech trafiły specjalne gacie dla kobiet, które maja zapobiegać zgwałceniu ich. Pełnią one podobną funkcję co niegdyś pasy cnoty – takie zamykane na kłódkę żelazne majty.

Zakładali je swoim damom rycerze, którzy udawali się na długi wyprawy. Czy to prawda, czy tylko mit dokładnie nie wiadomo, ale niewykluczone, że zainspirowały one niemieckich speców od mody.

Technologia idzie do przodu, więc współczesne pasy cnoty zamiast kłódki i zamka mają alarm i podłączony do niego panel taki, jak montuje się na ścianach w domu.

Zrobione są też ze specjalnej tkaniny, a w samych kroku mają coś w rodzaju pancerza. Nie da się tego rozerwać, ani pociąć.

Tam gdzie w majtach jest guma, tak w tych antygwałtach jest też sznurek z wisiorkiem.

Jak go pociągnąć to, włącza się alarm i wyje/świrczy z mocą 130 decybeli – głośniej niż cały parking na Ursynowie w w niedzielę o 3 nad ranem.

To ma wystraszyć napastnika, a już co najmniej go zniechęcić, czy ogłuszyć. Alarm włącza się również, gdy ktoś próbuje gacie ściągnąć.

Najpierw, oczywiście po założeniu gaci, trzeba alarm aktywować wystukując na zamontowanym panelu swój tajny szyfr.

Ustalamy sobie szyfr i w razie fałszywego alarmu, cyk, cyk szybko go wyłączamy. I tak jak włączamy funkcję alarmu, gdy wychodzimy w domu, tak samo uruchamiamy go w gaciach.

Na razie antygwałty są dostępne w dwóch modelach. Jeden jest do zakładania na bieganie. Policja niemiecka od dawna wie, że bieganie jest niebezpieczne, więc wydała instrukcję, by nie robić tego w pojedynkę i uważać przy wyprzedzaniu.

Z kolei szwedzcy policjanci sami organizują specjalne biegi grupowe.

Zobacz też: W tym szwedzkim mieście znów będzie można biegać. Pod eskortą policji

Drugi model jest wyjściowy – na specjalne okazje i zakłada się go pod sukienkę.

Niejaka Kathrin Mendaena -taka niemiecka szafiarka wypróbowała na sobie obydwa modele i była bardzo zadowolona.

Jak pisze czuła się trochę w nich jak w spodenkach kolarskich i miała trochę kłopotów z założeniem ich. Na szczęście pomogła jej koleżanka.

Zauważyła też, że specjalny zamontowany panel z klawiaturą- taki jak na ścianach w domu, do wyłączania alarmu i aktywowania go, wcale jej nie przeszkadza.

Jak pisze Mendaena pancerz w kroku wcale jej nie uwierał i nie ograniczał ruchu.

Gacie do biegania kosztują jedyne 149 euro, a te na okazje wyjściowe 99.

Zobacz też: Chowała pieniądze jak wiejska baba. Policjanci zdumieni po przeszukaniu domu polskiej celebrytki z chińskiego gangu oszustów