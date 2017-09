Nawiedzona lewacka pisarka Manuela Gretkowska atakuje Polskę i Polaków: „Ten naród jest przerobiony przez Watykan i alkoholizm. Mieliśmy epokę romantyzmu, a teraz epokę debilizmu”

Znana ze swoich antyrządowych, antypolskich i antykatolickich poglądów pisarka Manuela Gretkowska w niezbyt literacki sposób zaatakowała rząd i Polaków w programie Jarosław Kuźniara „Onet Rano”. Bredzi, że kobiety są gorszego sortu i zaatakowała Polaków mówiąc: „Ten naród jest przerobiony przez Watykan i alkoholizm”. Pisarka ostro dodaje: Mieliśmy epokę romantyzmu, a teraz epokę debilizmu.

– Myślę, że w Polsce chrześcijaństwo się w ogóle nie przyjęło – dodała.

-Mam coraz mniejszą nadzieję patrząc na sondaże, że coś się zmieni. Mamy dwóch księży, którzy mówią normalnie, to jest Boniecki i Pieronek. Jak można w XXI wieku zakazywać mówić normalnych rzeczy księżom?

-Kiedy słucham co do mnie mówią ludzie z rządu to czuję się, jakby oni wypróżniali się oczami, wypróżniają się z tekstów, które zostały wbite im do głowy.

Wielka znawczyni wypowiada się również o katolicyzmie w naszym kraju.

-To jest smutne, bo jak poskrobać, to nie jest to katolicyzm. Papież udzielił wywiadu, po którym polscy katolicy będą kompletnie w problemie, bo papież Franciszek powiedział, że chodził na psychoanalizę, bo nie wystarczał mu konfesjonał, a dodatkowo miał kontakty z dziewczynami i z nimi rozmawiał.

Jak poskrobać głębiej, to jest to religia etniczna, katolicyzm w Polsce przez ostatnie 300 lat służył jedynie do wyrażania opinii politycznych. Im mocniejszy jest Kościół, to tym religijność w Polsce jest płytsza i to jest program endecji sprzed 100 lat – wyjaśniała. Jednocześnie ubolewała, jak mało my Polacy mamy do zaoferowania.

Gretkowska żaliła się, że rząd odwołuje się do tradycji Sarmackich. Pisarce przeszkadza, że wciąż podnoszone są takie hasła jak „państwo” i „naród”.

-Nie mamy nic do zaproponowania, mamy do zaproponowania tylko Pietrzaka i Chrystusa narodów, to jest żałosne. Jedziemy na tym, bo to jest proste jak disco polo. Mieliśmy epokę oświecenia i romantyzmu, a teraz epokę debilizmu. (…)

Od niemal 300 lat graniczymy z Niebem i mamy już koronowanego Jezusa Króla i mamy już dokąd pójść. To nie jest droga do współczesności, to jest pielgrzymka na kolankach w drugą stronę. (…) To jest myślenie sarmackie, to jest myślenie o religii i państwie. Myślę, że problemem Polski był i jest katolicyzm.

Jak dobrze, że poglądy pani Gretkowskiej są przez społeczeństwo odrzucane i nie brane na poważnie. Wypowiedzi założycielki Partii Kobiet, która w wyborach parlamentarnych w 2007 roku uzyskała olśniewający wynik 0,026 % w całym kraju, nie są popularne wśród Polaków. Pani Manuela wciąż uważa, że to co ma do powiedzenia jest istotne. No to powiemy pani prawdę – nie jest.

onet.pl/Wolność24