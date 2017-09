Nerwowe wybory w Niemczech. Po raz pierwszy do Bundestagu może dostać się partia antyimigrancka i antyestablishmentowa [VIDEO]

W Niemczech trwają wybory parlamentarne. Lokale wyborcze czynne są do godz. 18.00. W końcówce kampanii wyborczej wrosło poparcie dla Alternatywy dla Niemiec (AfD) – partia ta może stać się trzecią siłą w niemieckim parlamencie.

Do wyboru nowego Bundestagu uprawnionych jest 61,5 mln obywateli. O miejsca w parlamencie ubiega się 4828 kandydatów i 42 partie.

Faworytem wyborów jest blok partii chadeckich CDU/CSU, którego liderem jest Angela Merkel, ubiegająca się po raz czwarty z rzędu o fotel kanclerski.

Głównym rywalem chadeków jest SPD Martina Schulza. W sondażach socjaldemokraci przegrywają jednak z chrześcijańskimi demokratami kilkunastoma punktami procentowymi.

Na finiszu kampanii wyborczej wrosło poparcie dla Alternatywy dla Niemiec, która może stać się trzecią siłą w niemieckim parlamencie. Istniejące od czterech lat ugrupowanie domaga się zamknięcia granic dla migrantów, usunięcia islamu z przestrzeni publicznej i zaostrzenia prawa karnego.

Szanse na wejście do Bundestagu mają także: Lewica, liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) i Zieloni.Jeżeli wyniki sondażowe potwierdzą się, po wyborach możliwa będzie kontynuacja dotychczasowej koalicji CDU/CSU – SPD, lub rząd partii chadeckich CDU/CSU z FDP i Zielonymi.



Na wyniki wyborów wpływ może mieć tajny raport niemieckiego rządu, który wypłynął w piątek. Wg ekspertów z Bundestagu Merkel złamała prawo otwierając granice dla imigrantów. Przed podjęciem takiej decyzji powinna uzyskać zgodę Bundestagu.

Złamała również prawo dopuszczając do tego, by o status uchodźcy ubiegały się osoby nieuprawnione, które powinny być odesłane do kraju, z którego przybyły.

Alternatywa dla Niemiec i FDP zapowiedziały, iż będą domagać się powołania specjalnej parlamentarnej komisji śledczej, która ma zbadać przypadki łamania prawa przez Angelę Merkel.

Nieoficjalny końcowy wynik wyborów powinien być znany po północy. Nowy Bundestag musi zebrać się najpóźniej 30 dni po wyborach.

Chancellor Merkel showed her ID card before casting her vote in the German elections #GermanyDecides #BTW17 pic.twitter.com/55Gzzf4pRE — dwnews (@dwnews) 24 września 2017

