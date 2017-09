Nie będzie już szkół z polskim językiem wykładowym na Ukrainie. Polskie MSZ chowa glowę w piasek

Ustawa, którą szef państwa podpisał w poniedziałek, przewiduje, że jedynym językiem wykładowym będzie na Ukrainie ukraiński. Szkoły mniejszości narodowej, w których dziś naucza się w ich ojczystych językach, będą więc musiały przejść na język ukraiński.

Ukraina uczyni wszystko, by przekonać swych partnerów europejskich, a szczególnie sąsiadów, że nowa ustawa oświatowa nie godzi w prawa mniejszości narodowych, jednak Kijów nie będzie dyskutował o tym z Rosją – oświadczył w czwartek prezydent Petro Poroszenko.

Nowe rozwiązania wzbudziły największy sprzeciw na Węgrzech, które mają na Ukrainie ok. 150-tysięczną mniejszość. Przeciwko ustawie zaprotestowały też Rumunia, Bułgaria i Rosja. Polskie MSZ oświadczyło, że „będzie uważnie obserwować proces wdrożenia ustawy w życie i podejmie wszelkie niezbędne działania, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim”.

„Ukraina demonstrowała i nadal będzie demonstrować takie podejście do praw mniejszości narodowych, które w pełni odpowiada naszym zobowiązaniom międzynarodowym oraz europejskim standardom” – zapewnił Poroszenko.

Prezydent oświadczył jednocześnie, że Ukraina nie ma zamiaru reagować na stanowisko Rosji w tej sprawie. „Nie powinniśmy i nie będziemy zwracali uwagi na histeryczne oświadczenia Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, która od dawna nazywana jest więzieniem narodów, z którego udało nam się wyrwać i do którego – co podkreślam – już nigdy nie wrócimy” – mówił Poroszenko.

W środę przeciwko ukraińskiej ustawie o oświacie zaprotestowała Rada Federacji, wyższa izba rosyjskiego parlamentu. „Ustawa oświatowa stanie się aktem +etnobójstwa+ rosyjskiej ludności na Ukrainie” – oświadczono.

Ustawa przewiduje, że mniejszości narodowe mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński, by uczniowie należący do mniejszości mogli dostać się na studia na ukraińskich uczelniach – wyjaśnia Kijów.

„Nie mogliśmy nie wzmocnić roli języka ukraińskiego w edukacji. O czym tu dyskutować – człowiek, który kończy ukraińską szkołę, powinien władać językiem ukraińskim” – powiedział Poroszenko w czwartek.

(PAP)