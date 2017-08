Nie ma kozaka nad Polaka. W Londynie czarnoskóry zaatakował naszego rodaka bo myślał, że biali zawsze uciekają. Nie tym razem [VIDEO]

Po raz kolejny widać, że Polacy jak się ich obraża bądź atakuje w przeciwieństwie do zachodnich Europejczyków reagują zdecydowanie. Przekonał się o tym jeden z imigrantów, który w Londynie postanowił zaczepić naszego rodaka. Nagranie z tego wydarzenia robi furorę w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w londyńskiej dzielnicy Tottenham. Całe zdarzenie zrelacjonował jeden z użytkowników portalu społecznościowego. Z relacji internauty wynika, że czarnoskóry imigrant zaczepiał naszego rodaka, który mieszka i pracuje na co dzień w Londynie.

Wszystko zaczęło się od słownych zaczepek. Imigranci jednak posunęli się o krok dalej i jeden z nich splunął Polakowi w twarz. Kolejny z nich uderzył go pięścią.

Taka zniewaga krwi wymaga. Nasz rodak po prostu nie wytrzymał i z furią ruszył na napastników.

Ci byli wyraźnie zdziwieni. Nie wierzyli chyba, że biały człowiek możne czynnie odpowiedzieć na agresję. Niestety trafili na Polaka a nie politycznie poprawnego anglika. My swój honor mamy.

Po takiej zniewadze Polak postanowił nie być dłużny i sam zaatakował mężczyznę. Przepychanka nie trwała długo. wkrótce czarnoskóry zaczął uciekać.

W mediach społecznościowych wszyscy, niezależnie od narodowości, chwalą postawę zaatakowanego Polaka. Co za czasy, że normalna reakcja na atak uważana jest przez zachodnią Europę za dowód odwagi i coś nadzwyczajnego?

Poniżej film z bójki.

🆘‼️😬🔥 UK: African Migrant trying to attack a big Polish man in #Tottenham, North #London. But he has not so much luck. pic.twitter.com/OrEAQXdJKm — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) August 26, 2017

Oto jak na ten film zareagowali internauci.

That is the only language that these people understand👍👍👍 — Stephan Lubs 🇩🇪 (@clydevpg) 26 sierpnia 2017

I’m Polish and I can translate what he’s saying: ‚zapierdole ci=refugees welcome’ and then ‚zajebie ci kurwa = I love you” — Kuba Barbas (@kuba_barbas) 26 sierpnia 2017

Finally a non coward european — Bayron Anaya (@BayronAnayaAzul) 26 sierpnia 2017

Eeee tam takie techniczne wymagania co do czystosci uderzen 👊🏼 Pogonil zasranca i to sie liczy 👍🏼👍🏼👍🏼👏🏼👏🏼👏🏼🇵🇱❤️😂😂😂 — st.sierżantka Polka (@keloteiram) 26 sierpnia 2017

