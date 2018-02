Nie to nie jest kadr z hollywoodzkiego thrillera. Tak naprawdę wygląda wymiana szpiegów między Rosją a Estonią [VIDEO]

To się dzieje naprawdę. Tak wygląda wymiana szpiegów na granicy Rosja – Estonia. Estoński dziennikarz Holger Roonema zarejestrował tajną operację. Zdjęcie zostało zrobione na przejściu granicznym Koidula.

Patrząc na zdjęcia i nagranie, wydaje się, że jest to kadry z sensacyjnego filmu. Po obu stronach mostu stoją zaparkowane furgonetki. Naprzeciwko siebie wychodzą dwaj mężczyźni. Widzimy jak witają się na środku drogi, po chwili dają znaki do ludzi w samochodach.

Czytaj też: Wolnościowcy „umacniają się” przez podział przed ważnymi wyborami, a możliwości wciąż są ogromne

Jak podają media, ze strony estońskiej wyszedł Artem Zinczenko, dwudziestokilkuletni agent wojskowego wywiadu GRU, skazany w Estonii za przekazywanie Rosjanom tajnych informacji dotyczących armii.

Z drugiej strony wyszedł estoński biznesmen Raivo Susi, skazany w ubiegłym roku w Rosji na 16 lat ciężkich robót w kolonii karnej za szpiegostwo.

Obydwaj ściskają się ze swoimi rodakami na środku mostu, po czym szybko, bezceremonialnie idą dalej, każdy w swoją stronę.

Tak wyglądała ostatnia wymiana szpiegów zaobserwowana przez estońskiego dziennikarza Holgera Roonemaa na przejściu w Koiduli w południowo-wschodniej Estonii.

Jak podaje wp.pl, to już kolejna taka wymiana w ostatnich latach, pokazująca, jak działają rosyjskie służby.

Zinczenko, Rosjanin o estońskich korzeniach, został ujęty 9 stycznia ubiegłego roku. W 2009, w wieku 22 lat został zwerbowany przez wojskowe służby GRU, które przekonały go do współpracy przypominając o jego rodzinnych tradycjach.

Jego ojciec i dziadek służyli w wojsku. Pradziadek podczas wojny był w oddziale sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz.

-„Oni często znajdują młodych ludzi, których można łatwo zmanipulować wykorzystując związki rodzinne, czy też ogólną wizją zostania szpiegiem tak jak legendarny Stirlitz z sowieckich filmów” – powiedział portalowi „Buzzfeed” wiceszef estońskiego kontrwywiadu KAPO, Aleksander Toots.

Niewykluczone, że to nie ostatnia taka scena w tym miejscu. W ciągu ostatniej dekady Estończycy schwytali i skazali 10 rosyjskich szpiegów.

Another classic spy exchange on the bridge between Estonia and Russia. GRU spy Artem Zinchenko returns to Russia, Estonian Raivo Susi returns to Estonia. This morning. pic.twitter.com/0k50ZvB9m0

— Holger Roonemaa (@holger_r) February 10, 2018