Nie uwierzysz, ilu rąk do pracy brakuje w Polsce. „Ukraińcy już nie wystarczają”. Dla firm to problem większy niż podatki

W co trzecim polskim przedsiębiorstwie brakuje odpowiednich pracowników. Dla firm oznacza to olbrzymie utrudnienia w prowadzeniu biznesu. Receptą na ten stan rzeczy mają być pracownicy zza naszej wschodniej granicy.

„Takie wnioski można wyciągnąć z najnowszej edycji badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor. Zostało ono przeprowadzone w sierpniu na próbie 500 przedsiębiorstw” – czytamy na money.pl.

Polscy przedsiębiorcy najbardziej narzekają na biurokrację (36 proc.), to problem nr. w naszym kraju. Zaraz za nim pojawiło się zupełnie nowe zjawisko, 33 proc. firm nie radzi sobie z pozyskiwaniem odpowiednich pracowników. Jeszcze dwa lata temu ten problem był niemal niezauważalny.

O skali problemu niech świadczy fakt, że jest on dla przedsiębiorców większą przeszkodą w rozwoju niż rosnące koszty utrzymania pracowników, opóźnienia w płatnościach czy skomplikowany system podatkowy.

Bez wątpienia mamy do czynienia z nową sytuacją na rynku pracy. Brakuje pracowników praktycznie wszystkich specjalności, czemu towarzyszy – co oczywiste – wzrost płac. Jeśli połączymy to ze wzrostem cen materiałów, surowców i kosztów transportu, to efektem będzie dalszy wzrost cen usług budowalnych – mówił dla BIG Infomonitor Dariusz Blocher, wiceprzewodniczący rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa i prezes Budimeksu.

Biorąc pod uwagę, że prawdziwy szczyt robót budowlanych jest jeszcze przed nami, dobrze by było, aby do tego czasu, rząd znalazł rozwiązanie jak moglibyśmy posiłkować się pracownikami nie tylko z Ukrainy, ale również Białorusi. Dziś jest to bardzo mocno utrudnione – dodał.

Źródło: money.pl