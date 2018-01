Nie żyje dziecięca gwiazda Hollywood. Grał w jednym z najpopularniejszych seriali wszechczasów. Odszedł w wieku zaledwie 33 lat

Jeden z najpopularniejszych aktorów dziecięcych, a z pewnością największa dziecięca gwiazda lat 80., zmarł w wieku zaledwie 33 lat.

Mowa o Jonie Paulu Steuerze, który zyskał popularność jako Alexandr Rozhenko ze „Star Trek: Następne pokolenie”. Później młody aktor wystąpił jeszcze w „Cudownych Latach” i „Grace w opałach”.

Na początku lat 90., już jako nastolatek, zrezygnował z aktorstwa i nigdy do niego powrócił. Większą od niego popularność w późniejszym okresie zdobył Macaulay Culkin, grający m.in. w „Kevin sam w domu”.

Steuer w ostatnim czasie prowadził wegańską restaurację w Nowym Jorku i współpracował z kapelą punkową. To właśnie muzycy z tego zespołu poinformowali o śmierci kolegi. Jak na razie przyczyny zgonu aktora nie są znane.

Z ciężkimi sercami i smutnymi głowami ogłaszamy odejście naszego drogiego przyjaciela i piosenkarza Jonny’ego Jewelsa, AKA Jona Paula Steuera. Dodanie Jonny’ego do naszej dysfunkcyjnej rodziny muzycznej było jednym z najlepszych wyborów, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy, a on przyniósł nam bardzo potrzebne poczucie zabawy i beztroskie podejście do wszystkiego, co zrobiliśmy. Straciliśmy wokalistę, ale o wiele więcej niż straciliśmy przyjaciela Spoczywaj w pokoju, Jonny … kochamy cię, Jon Paul Steuer 27 marca 1984 – 1 stycznia 2018 – poinformowali o jego śmierci muzycy z kapeli P.R.O.B.L.E.M.S.

Źródło: „Fakt”