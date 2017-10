Nieludzki wyrok. Ten pedofil zgwałcił dwunastolatkę. Teraz otrzymał prawo do opieki nad urodzonym w wyniku gwałtu dzieckiem

Sąd w USA przyznał pedofilowi i gwałcicielowi prawo do wspólnej opieki nad dzieckiem, będącym wynikiem przestępstwa.

Wymiar sprawiedliwości nie wziął pod uwagę dobra matki dziecka. Będzie ona teraz musiała regularnie spotykać z człowiekiem, który ją brutalnie zgwałcił.

Do tragedii doszło dziewięć lat temu. Wtedy 27-letni Christopher Mirasolo zgwałcił 12-latke, w wyniku czego dziewczynka zaszła w ciążę.

Czytaj też: Ta książka wstrząśnie Francją. „W 1939 nie chcieliśmy umierać za Gdańsk. Teraz nie chcemy umierać za podparyskie przedmieścia!”

Jak czytamy w metro.uk badania DNA potwierdziły, że Mirasolo rzeczywiście jest ojcem urodzonej w wyniku gwałtu dziewczynki, która ma obecnie osiem lat.

I tutaj dochodzimy do skandalicznego wyroku. Sąd w Michigan orzekł, że Mirasolo ma prawo do opieki nad dzieckiem, ponieważ jest jego prawowitym ojcem.

Sąd przyznał temu człowiekowi prawo do wspólnej opieki nad dzieckiem oraz co oczywiste ujawnił mu miejsce zamieszkania matki i jej 8-letniej córki.

Okazuje się ,że ten zboczeniec ma gwałt na kobietach we krwi. Jak czytamy w brytyjskim portalu: Za gwałt na 12-latce mężczyzna został wysłany do więzienia na karę 1 roku pozbawienia wolności, kilka lat później trafił on za kratki na 4 lata za dokonanie innej czynności seksualnej. Również ta zbrodnia dotyczyła nieletniej.

Reprezentująca matkę dziecka Rebecca Kiessling zapowiedziała, że zrobi wszystko, by zmienić wyrok sądu i nie dopuścić Mirasolo ani do 8-letniej dziewczynki, ani do jej klientki.

Jak sama powiedziała metro.co.uk: -Ta sprawa może być pierwszą w stanie tego typu i nie wykluczone, że w całych Stanach Zjednoczonych. Spróbuje się powołać przed sądem na przepisy nowej ustawy „Rape Survivor Child Custody Act”.

metro. co.ik/ polishexpress/ Wolność24

Zobacz też: Kwasem w usta ekspedientki. Szokujące nagranie z brutalnego napadu na sklep [VIDEO]

Zobacz też: Ostrzelał samochód z pistoletu. Nie widział, że obok śpi jego właściciel. Ten nie zawahał się nawet przez moment [VIDEO]

Czytaj też: Absurdalne rządowe pomysły zmian w prawie budowlanym. „Bez sąsiada się nie wybudujesz”. Komentarz Mentzena powala