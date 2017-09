Niemiecki polityk: „Dość wytykania nam zbrodni III Rzeszy. Mamy prawo być dumni z osiągnięć żołnierzy Wehrmachtu”

Lider Alternatywy dla Niemiec (AfD) w wyborach do Bundestagu Alexander Gauland uważa, że Niemcy mogą być dumni z osiągnięć swoich żołnierzy w obu wojnach światowych i nie powinni dłużej godzić się na wytykanie im zbrodni z czasów Trzeciej Rzeszy.

-„To prawda, rozliczyliśmy się ze zbrodni popełnionymi w ciągu dwunastu lat (1933-1945). Gdy rozejrzę się drodzy, przyjaciele, po Europie, (muszę powiedzieć), że żaden inny naród nie zerwał tak wyraźnie ze swoją złą przeszłością, jak (naród) niemiecki” – powiedział Gauland.

-„Nie trzeba już wytykać nam tych dwunastu lat. Nie dotyczą one naszej tożsamości i my o tym mówimy” – zaznaczył polityk AfD.

-„Dlatego, drodzy przyjaciele, mamy prawo do walki o odzyskanie nie tylko naszego kraju, lecz także naszej przeszłości. Jeżeli Francuzi są słusznie dumni ze swojego cesarza, a Brytyjczycy z Nelsona i Churchilla, my mamy prawo do dumy z osiągnięć niemieckich żołnierzy w oby wojnach światowych” – kontynuował Gauland. Jego słowa skwitowane zostały kilkuminutową owacją.

Wypowiedzi pochodzą z przemówienia wygłoszonego 2 września pod pomnikiem Kyffhaeuser w Turyngii podczas spotkania prawicowo-nacjonalistycznej platformy „Skrzydło” działającej w ramach AfD. O wystąpieniu Gaulanda poinformowała w czwartek wieczorem platforma internetowa Buzzfeed. Całe przemówienie dostępne jest w mediatece AfD na kanale YouTube.

Słowa Gaulanda spotkały się z ostrą ripostą ministra sprawiedliwości Niemiec. Heiko Maas z SPD zarzucił politykowi AfD skrajnie prawicową postawę.

-„Kto domaga się, byśmy byli „dumni” ze zbrodni niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej, ten musi pogodzić się z zarzutem, że jest prawicowym ekstremistą” – powiedział Maas.

Jego zdaniem AfD okazuje coraz bardziej swoje „prawicowo-radykalne oblicze”. Partia zamierza najwidoczniej stać się „nową polityczną ojczyzną dla neonazistów”.

-„Nie wolno nam nigdy zapomnieć o okrucieństwach popełnionych przez Niemcy” – podkreślił polityk SPD. Pamięć o zbrodniach jest jego zdaniem dowodem siły, a nie słabości.

Gauland jest nr 1 na liście AfD w wyborach do Bundestagu, które odbędą się 24 września. Istniejąca zaledwie od czterech lat partia uzyskuje w sondażach od 8 do 12 proc. i ma szanse stać się po wyborach trzecią, po CDU/CSU i SPD, siłą polityczną w Niemczech.

AfD domaga się zamknięcia granic dla migrantów i wzywa do walki z islamem. Opowiada się za zniesieniem sankcji wobec Rosji.

Oskar Niedermayer, politolog z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, powiedział, że AfD jest partią nacjonalistyczno-konserwatywną mającą powiązania ze środowiskami skrajnie prawicowymi. W kampanii wyborczej kierownictwo partii „robi oko” do skrajnie prawicowego elektoratu, by zapewnić sobie jego głosy.

