Niesamowite nagranie z orbity. Obraz z kamerki zamontowanej w „kosmicznej Tesli” Muska. „Ten samochód będzie w kosmosie jakieś miliard lat” [VIDEO]

Najpotężniejsza rakieta wyprodukowana przez firmę SpaceX Elona Muska, Falcon Heavy, zabrała we wtorek wieczorem w kosmos elektryczny samochód Tesla Roadster. Teraz wiśniowy kabriolet orbituje wokół Ziemi, a z kamerki zamontowanej w jego wnętrzu można podziwiać niesamowite widoki.

Tesla Roadster to również auto wyprodukowane przez firmę Muska – Teslę, która niedawno zapowiedziała, że będzie produkować nowy model Roadstera. Auto trafi do sprzedaży w 2020 roku. Elektryczne auto ma rozpędzać się Do 100 km na godz. w 1,9 sekundy.

„Samochód będzie w kosmosie przez jakieś miliard lat, jeśli nie wybuchnie podczas wznoszenia” – napisał Musk przed startem Falcona. Udało się, a streaming z samochodowej kamerki na orbicie bije rekordy popularności.

Falcon Heavy jest następcą poprzedniej rakiety stworzonej przez SpaceX – Falcona 9. Ma o wiele większą moc od poprzednika. Celem stworzenia tej rakiety jest załogowa misja na Marsa.

