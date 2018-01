NOCNA AKCJA W HIMALAJACH. Bielecki i Urubko już kilkaset metrów od Revol. Przed nimi „Gniazdo Orłów”. Drugi zespół też wyruszył w górę. Zobacz gdzie są Polacy

34-letni Adam Bielecki i 44-letni Denis Urubko znaleźli się na bardzo trudnym odcinku trasy. Na wysokości 5900 metrów znajduje się „Gniazdo Orłów”, gdzie mogą rozbić namiot.

Około godziny 18.00 Urubko i Bielecki byli już prawie na wysokości 5850 metrów. Elizabeth Revol, na ratunek której idą, znajduje się 500-60 metrów wyżej

Do godziny 17.30 zespół ratowniczy w rekordowym tempie pokonał prawie 900 metrów od miejsca, gdzie wysadził ich helikopter. Na zdjęciu poniżej widać drogę którą idą Adam i Denis i punkt, który osiągnęli do tej godziny. Powyżej nich zaznaczone zostały miejsca, w których znajdują się Elizabeth Revol i Tomasz Mackiewicz.

Najtrudniejszy odcinek na drodze do Revol, do którego dotarli Bielecki i Urubko to tzw. ściana Kinshoffera. Muszą ją pokonać w ciemności. Widać ją na zdjęciu poniżej.

Bielicki y Urubko ya están a 5.850, justo debajo del Muro Kinshoffer,una mole de roca que tiene hasta escalera, que no sé si tocarán. Han subido 1.000 metros de desnivel helado en 5 horas y media. Revol debe de estar unos 500-600 metros más arriba. Si siguen la pueden salvar. pic.twitter.com/lc7VwTDNsg — JorgeNagore Frauca (@JorgeNagoreF) 27 stycznia 2018

Gdy Urubko i Bielecki dochodzili do ściany Kinshoffera, wspinaczkę rozpoczął drugi zespół, w którym są Jarosław Botor i Piotr Tomala. Ich wyjście przyśpieszył fakt, że raporty pogodowe na niedzielę są bardzo dobre.

Tymczasem według ostatnich przekazanych schodzenie z Nanga Parbat próbuje kontynuować Elizabeth Revol. Poniżej zdjęcie z zaznaczoną trasę, którą prawdopodobnie porusz się 38-letnia Francuzka.

Droga z C3 do C2. Tę drogę pokonuje teraz Eli. #NangaParbat pic.twitter.com/DfUkZAmNHQ — dominobb (@dominobb) 27 stycznia 2018

