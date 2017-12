Nocny nalot służb na wielki nielegalny bazar fałszywych towarów. „Przejęto towar za 60 mln zł, właściciele uciekali w popłochu”. Największa akcja w historii Wólki Kosowskiej [VIDEO]

To było największe w Polsce miejsce, gdzie nielegalnie handlowano podrabianymi towarami. Zostało zlikwidowane w wyniku wielkiej nocnej akcji Krajowej Administracji Skarbowej.

Zajętych zostało ponad 200 samochodów dostawczych, w których znajdowały się setki tysięcy artykułów z podrobionymi znakami towarowymi markowych firm: odzież, obuwie, galanterię, kosmetyki i inne produkty. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to 60 mln zł. Miał być on wprowadzony nielegalnie do sprzedaży.

Handel nielegalnym towarem odbywał się w nocy na prowizorycznym targowisku na parkingu wielkiego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej niedaleko Warszawy. Przyjazd kilkuset uzbrojonych funkcjonariuszy KAS spowodował panikę i masową ucieczkę sprzedawców i właścicieli nielegalnego towaru. Na porzuconych straganach funkcjonariusze zabezpieczyli podrabianą odzież, obuwie, galanterię, kosmetyki ale także noże, gaz do samoobrony i kastety. Na miejscu zatrzymano tylko dwie osoby.

„Nasze badania laboratoryjne pokazują, że podrobione towary wykonane są często ze szkodliwych materiałów o słabej jakości, które nie posiadają znaku bezpieczeństwa produktu CE, a co za tym idzie, często zagrażają zdrowiu i życiu klientów” – powiedział Robert Antoszkiewicz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Nielegalne towary, którymi handluje się w nocy to tylko część problemu. W połowie listopada mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wraz ze Strażą Graniczną i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujawnili 35 nielegalnych automatów do gier, których wartość rynkowa wynosi 420 tysięcy złotych.

18 listopada 2017 r. funkcjonariusze Działu Realizacji Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wspierani przez funkcjonariuszy SG i ABW, przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego hazardu, prowadzonego przez wietnamskie grupy przestępcze.

W pięciu lokalach na terenie Wólki Kosowskiej i Mrokowa, funkcjonariusze ujawnili nielegalne automaty do gier, z których właściciele czerpali pokaźne zyski. W kontrolowanych pomieszczeniach funkcjonariusze zastali także kilkadziesiąt osób, które grały na automatach. Byli to głównie cudzoziemcy pochodzenia azjatyckiego, a wśród nich dwie osoby przebywające w Polsce nielegalnie, bez dokumentów tożsamości, podające się za obywateli Wietnamu. Do czasu ustalenia ich tożsamości i narodowości, zostaną umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W hazardowy proceder byli zaangażowani również Polacy.

W toku podjętych działań kontrolnych zabezpieczono także pieniądze pochodzące z nielegalnych transakcji hazardowych w kwocie. Zabezpieczono również substancje narkotyczne o niewiadomym składzie chemicznym w postaci białego proszku, które zostaną poddaną analizie. W tej akcji pochodzi publikowane przez nas nagranie.

