Norweska minister robi wszystko by muzułmanom było dobrze. A ich lider nawet nie podał jej ręki

Lider islamskiej organizacji potraktował ją jak psa. W Norwegii, podczas telewizyjnej debaty doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z gości – muzułmański działacz, odmówił podania dłoni minister ds. migracji Sylvi Listhaug. Wręczył jej kwiaty i zignorował wyciągniętą dłoń.

Prowadzona w norweskiej telewizji debata pomiędzy minister Sylvi Listhaug i założycielem i liderem Sieci Islamu Fahadem Qureshi rozpoczęła się od skandalicznej dla cywilizacji europejskiej sytuacji. Kiedy Listhaug weszła do studia gdzie byli już prowadzący debatę dziennikarz i muzułmański działacz, najpierw podeszła, aby przywitać się z prowadzącym.

Następnie wyciągnęła dłoń do Fahada Qureshi, który w odpowiedzi podał minister bukiet kwiatów, a potem prawą dłoń położył na sercu i z uśmiechem zignorował wyciągniętą dłoń Sylvi Listhaug.

Zachowanie lidera Sieci Islamu niestety mimo swej pogardy dla kobiet nie dziwi. Znany jest z tego, że na spotkaniach jego organizacji widzowie podzieleni są według płci. Fahad Qureshi natomiast znany jest z tego, że promuje karę kamienowana za homoseksualizm czy z tego, że podarł okładkę francuskiej gazety „Charlie Hebdo” po zamachu na redakcję tej gazety.

Sieci Islamu to największa w Norwegii organizacja wyznaniowa muzułmanów. Prowadzi pięć ośrodków, gdzie działacze zajmują się promowaniem islamu wśród Norwegów oraz rozbijaniem „nieporozumień dotyczących islamu”.

No to jej lider pokazał całej Norwegii i światu szacunek dla kobiet i osoby, która nie wiadomo z jakich powodów stara się pomagać wyznawcom „religii pokoju” by dobrze czyli się w Norwegii. W naoczny sposób Fahad pokazał Pani minister co o niej sądzi jako o kobiecie. Nie jest nawet godna uścisnąć jego reki.

