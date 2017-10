Nowe nagrania z masakry w Las Vegas. Zamachowiec zastrzelony przez policję. Internet spekuluje, kim był [VIDEO]

Policja w Las Vegas unieszkodliwiła sprawcę strzelaniny, do której doszło w tym mieście w niedzielę wieczorem (poniedziałek rano w Polsce). Według rzecznika tamtejszego szpitala 14 spośród co najmniej 24 rannych jest w stanie krytycznym.

Informując o unieszkodliwieniu napastnika na Twitterze, policja ponownie zaapelowała, by mieszkańcy omijali miejsce zdarzenia.

W strzelaninie zginęły co najmniej dwie osoby.

Incydent miał miejsce podczas koncertu muzyki country, w okolicy hotelu Mandalay Bay.

🆘‼️👮🔥 #LasVegasShooting: at least 2 dead, 24 injured, 12 critical after shooting at festival in #LasVegas. Police say one suspect is down! pic.twitter.com/ClGE3nmF9H — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 2 października 2017

Świadkami masakry były tysiące ludzi. Na Twitterze szybko pojawiły się filmy pokazujące dramat.

People helping to load up and transport Las Vegas shooting victims to the hospital pic.twitter.com/L5wjlwvbif #lasvegas #LasVegasShooting — BEJAN (@JEFFGORDON5) 2 października 2017

New video from the shooting at Mandalay Bay in Las Vegas. pic.twitter.com/5YI3cNZRjF — Mr. Jameson Neat (@MrJamesonNeat) 2 października 2017

Pojawiły się też spekulacje co do tożsamości zamachowca. Wiele informacji jest jednak fałszywych:

‼️STOP SPREADING THIS MANS IMAGE AS THE SHOOTER , HE IS NOT THE SHOOTER, HES AN ACTOR‼️ #mandalaybay #LasVegasShooting #LasVegas pic.twitter.com/dFwtX9BU48 — Elida Mulford (@VampireEggplant) 2 października 2017

Czytaj: Masakra w Las Vegas. Uzbrojona grupa zastrzeliła co najmniej dwie osoby, raniła kilkadziesiąt [VIDEO]

Zobacz też: Co dalej z Katalonią? W referendum uczestniczyła mniej niż połowa Katalończyków. Ale 90 procent było za niepodległością

Zobacz też: Szokujące nagranie. Rodzina niedźwiedzi zajęła jego samochód. Musiał wykazać się dużą odwagą [VIDEO]

Czytaj też: Ruch Autonomii Śląska popiera kataloński separatyzm. Zobacz, jakie oświadczenie wydali autonomiści

Zobacz też: To jest kierowca! Zatrzymał autokar na milimetry przed stojącym w poprzek autostrady autem [VIDEO]