Nowe szokujące fakty w sprawie Rimini. Tak włoskie państwo utrzymuje przestępczą patologię

Dwaj nieletni marokańscy gwałciciele z Rimini, M.i K., to kolejny dowód na bezradność włoskiego państwa wobec patologii w rodzinach imigrantów.

Rodzice tych nieletnich przestępców przybyli do Włoch nielegalnie ponad dwadzieścia lat temu z Maroka. Ojciec kradł, kilka lat spędził we włoskim więzieniu. Władzom udało się go wydali, ale trzy lata temu nielegalnie wrócił. Sąd skazał go za to na rok i cztery miesiące aresztu domowego, który właśnie odbywa… w mieszkaniu komunalnym, za które płaci gmina.

Na utrzymaniu gminy jest także cała rodzina M. i K. – w sumie sześć osób (przestępcy mają dwójkę młodszego rodzeństwa). Rodziny nie można wydalić z Włoch, bo chociaż nikt w tej rodzinie nie ma włoskiego obywatelstwa, dzieci urodziły się w tym kraju, a w takim wypadku prawo zabrania deportacji. W tej sytuacji nie można wydalić z Włoch również ich matki.

Koszty utrzymania Marokańczyków zostały przerzucone na władze samorządowe, które przez kilkanaście lat wydały na to kilkaset tysięcy euro. Trzy lata temu zdesperowana gmina zaoferowała rodzinie dwadzieścia tysięcy euro plus bilety lotnicze do Maroka, byle tylko wyjechali. Początkowo rodzice zgodzili się, ale szybko się z tego wycofali dochodząc do wniosku, że lepsze będzie dożywotnie utrzymanie we Włoszech niż 20 tys. euro w Maroku.

M. i K., obecnie oskarżeni o gwałt na Polsce i brutalne pobicie jej partnera, byli już znani policji. Kradli i handlowali narkotykami, brali udział w bójkach. Znana włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości jest także ich matka, która ma sądowy zbliżania się do sąsiadki za udział w jej pobiciu i nieustanne groźby. Obie kobiety wciąż mieszkają jednak w tym samym, utrzymywanym przez gminę domu.

Opisana przez włoskie media patologia w rodzinach M. i K. to tylko wierzchołek góry lodowej. Takich sytuacji są we Włoszech tysiące. Żyjące na koszt państwa patologiczne rodziny imigrantów to wylęgarnia przestępców, którzy tłumaczą się potem, jak M.i K., że dokonali brutalnego gwałtu na Polce, bo.. byli pijani i naćpani narkotykami.

Skrajnie zdemoralizowani, nie wykazali dotąd żadnej skruchy. Kolejny taki dramat we Włoszech to tylko kwestia czasu.

źródło: euroislam.pl, ilrestodelcarlino.it