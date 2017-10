Nowy huragan pędzi na Europę. Dla Polski to bardzo dobra wiadomość. Dla Irlandii i Wielkiej Brytanii bardzo zła

Ze środkowego Atlantyku w stronę Europy pędzi huragan Ophelia. Już za kilka dni uderzy w Irlandię.

W środę wieczorem amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) poinformowało, że Ophelia z burzy tropikalnej stałą się huraganem pierwszego stopnia w skali Skala Saffira-Simpsona.

Ophelia jest dziesiątym huraganem w tym roku, który uformował się na Atlantyku.

Prędkość wiatru Ophelii dochodzi do 120 kilometrów na godzinę i towarzyszą mu ulewne opady deszczu.

W ciągu najbliższych 48 godzin huragan może jeszcze przybrać na sile i będzie się kierował na północny zachód Atlantyku.

W poniedziałek żywioł ma dotrzeć do wybrzeży Irlandii. Wówczas prędkość wiatru wzrośnie do 150 km/h.

Taki wiatr ma niszczycielską siłę i może spowodować wiele strat materialnych oraz stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Jednak dzięki Ophelii w polskiej pogodzie będzie działo się dobrze.

Ophelia to niż, który przyczyni się do powstania cyrkulacji ciepłego powietrza znad Afryki. Powietrze to za kilka dni przez Hiszpanię, Francję i Niemcy dotrze do Polski.

Według najnowszych prognoz w poniedziałek temperatura na południowym zachodzie Polski może dojść aż do 23 stopni Celsjusza. Nie jest wykluczone, że przy sprzyjających okolicznościach będzie jeszcze cieplej.

Źródło: TVNmeteo