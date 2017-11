O tym spocie wyborczym mówi cała Ameryka. Jeszcze nic tak nie obnażyło stanu umysłów Demokratów [WIDEO]

7 listopada w amerykańskim stanie Wirginia odbędą się wybory gubernatora. Komitet wspierający kandydata Demokratów wypuścił film reklamowy mający uderzyć w kandydata Republikanów. Nawet jak na brutalne standardy amerykańskich kampanii wyborczych ten spot jest wyjątkowy.

Kandydatem Demokratów w gubernatorskich wyborach w Wirginii jest Ralph Northam. Jego konkurentem zaś Republikanin Ed Gillespie.

Komitet popierający Demokratę wyprodukował spot reklamowy, o którym mówi cała Ameryka. Okazuje się, że nawet dla przyzwyczajonych do bardzo brutalnych kampanii wyborczych Amerykanów ten wyborczy spot jest nie do strawienia.

Na filmie widzimy typowe amerykańskie miasteczko. Spokojna okolica zamieszkana przez klasę średnią. Wypucowane domki, przystrzelone trawniki. Dzieci – a każde z nich należy do mniejszości etnicznej – wśród, których jest też muzułmanka bawią się, grają, wracają ze szkoły.

Nagle w tej sielskiej okolicy pojawia się czarna półciężarówka, która prowadzi biały mężczyzna. Na samochodzie ma flagę Konfederatów (w domyśle – jest rasistą), a na karoserii przyklejony znaczek za nazwiskiem republikańskiego kandydata Eda Gillespie.

Dzieciaki już wiedzą o co chodzi i co się wydarzy, więc zaczynają uciekać. Zwolennik republikańskiego kandydata, biały rasista jak zwykle zaczyna polować na dzieci, które nie są białe.

Zobacz też: W oparach lewackiej politporawności. To ciężarówki dokonują zamachów, a nie islamscy terroryści [WIDEO]

Partia Demokratów kilku od ponosi klęskę za klęska w każdych wyborach i stan jej posiadania jest najniższy od blisko stu lat (od lat 20-ych nie mieli razem tak niewielu gubernatorów, burmistrzów, senatorów, kongresmenów na szczeblu federalnym i stanowym).

Od dawna nie jest już to partią Kennedyego, czy nawet Cartera. Od lat przesuwa się na lewo i po ośmiu latach Obamy bliżej jej do lewackich bojówek niż do centrum.

Wśród Demokratów pogląd, iż USA nie powinny mieć strzeżonych granic i wpuszczać każdego kto przyjedzie, nie jest poglądem skrajnym. Zamachy terrorystyczne są problemem, bo mogą wzbudzić islamofobię.

Pogrążona w paranoi politycznej poprawności i polityki równościowej chwyta sie każdej, nawet najbardziej obrzydliwej metody, by zdyskredytować przeciwników politycznych.

Ten film o białym rasiście Republikaninie polującym samochodem na dzieci wyjątkowo im się udał. We wtorek, w Nowym Jorku życie dopisało do tego filmu okrutna pointę. Spot zniknął z anteny.

Zobacz też: Szokujące zeznania zamachowca z Nowego Jorku. „Jestem zadowolony. Chciałem zabić maksymalnie wiele osób. Powieście mi w szpitalu flagę Państwa Islamskiego”

Zobacz też: Polsce grozi powódź? Ostrzeżenia dla sześciu województw. Zobacz, gdzie jest największe zagrożenie [MAPKA]

Zobacz też: Koszmar na drodze! Motocyklista wpada prosto na wózek widłowy. „Nie miał najmniejszych szans” [VIDEO]

Zobacz też: Tak się bawią w polskich korporacjach. Naga kobieta idzie przez szpaler kilkudziesięciu mężczyzn [VIDEO]



Zobacz też: Napad w stylu „Szybkich i wściekłych”. Chcieli obrabować jadącą ciężarówkę. Ale tym razem to była pułapka… [VIDEO]