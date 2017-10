Obława w Monachium zakończona. Nożownik zatrzymany przez antyterrorystów [WIDEO]

Antyterroryści zatrzymali w Monachium nożownika, który rano zaatkował kilka osób, z których 5 zostało rannych.

Do napaści doszło w kilku punktach Monachium, choć początkowo podawano, iż nożownik zaatakował w podziemiach stacji metra w okolicy placu Rosenheimer.

Jak się okazuje napastnik poruszał się rowerem i zaatakował kilka razy w różnych miejscach. Na szczęście nie wszystkie ataki były udane. Kilku osobom udało się wyjść bez szwanku. Życiu 5 rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja z użyciem helikopterów zorganizowała obławę w całym mieści. Mieszkańcy Monachium, a zwłaszcza okolic Placu Rosenheimer, stacji kolejowej Ostbanhof i parku Ost zostali wezwani do pozostania w domach, lub szukania schronienia.

Zobacz też: Tajemnice potwora, który przez 24 lata więził i gwałcił własną córkę. Osiem lat po skazaniu Fritzla robotnicy znaleźli kolejną sekretną piwnicę w jego domu

Napastnik przygotowany był do ucieczki i ukrywania się. Miał ze sobą plecak z matą do spania. Policja opisała go jako 40-letniego, zarośniętego mężczyznę o jasnych włosach.

Na razie nie są znane personalia napastnika, ani motywy ataków.

Ataki z użyciem noża stają się prawdziwą plagą w całej Europie. Kilka razy w miesiącu w różnych krajach kontynentu dochodzi do napadów na przypadkowe osoby. Najczęściej są to akty terroru, a sprawcami są islamiści.

Wczoraj w Stalowej Woli szaleniec zaatakował nożem 9 osób, z których jedna zmarła. Napastnik został zatrzymany.

Zobacz też: Nożownik ze Stalowej Woli atakował ludzi wojskowymi bagnetami! Zarzut usiłowania wielokrotnego zabójstwa

https://www.youtube.com/watch?v=LYMw0NHZmSY