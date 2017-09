Od dziś możesz wygrać 90 milionów euro! Europejska loteria weszła do Polski. Zobacz gdzie i za ile można kupic zakład

375 milionów złotych do wygrania w jednym losowaniu? Już od soboty będzie to możliwe. Do Polski wchodzi europejska loteria Eurojackpot.

Dzięki nowelizacji ustawy o grach hazardowych loteria wreszcie będzie mogła odbywać się także w Polsce. Jej wprowadzeniem zajął się Totalizator Sportowy.

Zobacz także: „Politico”: Trump mógłby wygrać wybory w Polsce. I w kilku innych krajach Europy też

„Od lat otrzymywaliśmy sygnały od naszych graczy, którzy podróżując po Europie, mieli okazję zagrać o ogromne kwoty w europejskiej grze liczbowej i chcieliby, żeby w końcu taki produkt trafił do Polski. Wcześniej ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogło tak się stać. Po tegorocznej nowelizacji ustawy o grach hazardowych szybko wzięliśmy się do pracy, by móc w końcu sprostać tym oczekiwaniom. Efekt właśnie widzimy – po niespełna pół roku wprowadzamy do Polski grę Eurojackpot, gdzie zagramy o naprawdę niewyobrażalne wygrane” – mówi Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.

Na jakie wygrane możemy liczyć? Jak zwykle w tego rodzaju grach mamy kilka „poziomów”. Wygrana 1 stopnia to 10 milionów euro, czyli około 41,7 miliona złotych. Są jednak sytuacje w których to możemy zgarnąć aż 90 milionów euro. Wygrane wyższe niż 10 mln euro wypłacane są w euro, ale na życzenie grającego mogą być wypłacone także w złotówkach.

Zasady gry są proste. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Można grać też metodą na chybił trafił. Zakład zawierany jest na jedno najbliższe losowanie. Żeby zagrać, należy odwiedzić jedną z około 17 tysięcy kolektur Lotto na terenie całego kraju. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł.

Eurojackpot to gra o zasięgu europejskim Uruchomiona została w marcu 2012 roku. Od soboty Polacy będą mogli rywalizować w niej razem m.in. z Niemcami, Duńczykami, Estończykami, Finami, Holendrami, Włochami, Hiszpanami i Norwegami.

źródło: PAP / Wolność24.pl

Czytaj też: Dramat austriackich prostytutek. Nadciąga „jęcząca Samanta”. Zobacz co potrafi niesamowity sex-robot [VIDEO]