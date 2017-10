Od dzisiaj promocyjna rzeź w Rossmannie. „Dostałam cztery razy koszykiem w głowę, panie tam pracujące płakały…”

Rossmann ruszył z gigantyczną promocją. Od dzisiaj (10. października) wszystkie kolorowe kosmetyki do makijażu są o 49 proc. tańsze. Sieć sklepów przeżywa dziś prawdziwe oblężenie. Są już pierwsze ofiary promocyjnej pożogi. „Dostałam 4 razy koszykiem w głowę i tysiąc razy łokciem w żebra, a panie tam pracujące już płakały bo to bydło zaczęło otwierać” – napisała jedna twitterowiczek.

Promocja potrwa do 19. października. Mimo, że oblężenie zaczęło się zaledwie kilka godzin temu są już pierwsze ofiary i straty.

Warunki do dokonania zakupów od samego rana nie były najlepsze. Szarpaniny, obijanie koszkami, łokcie wbijane w żebra, krzyki – to obraz promocyjnej batalii w Rossmannie. „To co się dzieje w rosku to paranoja jakaś” – skomentowała jedna z internautek.

Na ile opłaci się akacja promocyjna sieci sklepów? Nie wiadomo, wiadomo natomiast, że stan asortymentu nie jest w najlepszy. „Masakra jakaś. Wszystko pomacane, pootwierane” – czytamy w innym twicie.

Kolejki po tanie tusze do rzęs, pomadki itd. formowały się na długo przed otwarciem sklepów. „U mnie w mieście w tym Rossmann w którym była rano była rzeź, ale teraz jest w miarę spoko” – czytamy. „Jak szłam do szkoły to jak Rossmann otwierali o 8:30 to już 30 minut przed była przed drzwiami kolejka Karyn” – napisała kolejna twitterowiczka.

#rossmann dostałam 4 razy koszykiem w głowę i tysiąc razy łokciem w żebra, a panie tam pracujące już płakały bo to bydło zaczęło otwierać — fairy 🔮 (@cliffcioowaa) October 10, 2017

To co się w rosku dzieje to paranoja jakaś #rossmann — dreamer (@Asarrina) October 10, 2017

Jak szłam do szkoły to jak Rossmann otwierali o 8:30 to już 30 minut przed była przed drzwiami kolejka Karyn — be my Luke 💛 (@MyLifeSucks_69) October 10, 2017

Było mało ludzi, wszystkie produkty były dostępne, żadnej walki XD i było cudownie #rossmann — k 💕 n as fvck (@batmanhehehe) October 10, 2017