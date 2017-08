Odważne słowa zgwałconej w Rimini Polki. Chce pomóc w identyfikacji sprawców

26-letnia Polka brutalnie zgwałcona na plaży we włoskim Rimini chce brać czynny udział w śledztwie – informuje włoski portal si24.it. Kobieta zapowiedziała, że mimo strasznych przeżyć i złego stanu zdrowia jest zdecydowana pomóc w zidentyfikowaniu napastników.

„Rozpoznałabym, kto mi to zrobił” – taką wypowiedź okrutnie zmaltretowanej Polki cytuje włoski portal. Przypomnijmy: w miniony weekend polskie małżeństwo przebywające we Rimini udało się nocą na spacer po plaży. Tam zostali zaatakowani przez czterech mężczyzn. Napastnicy brutalnie i do utraty przytomnosci pobili mężczyznę a później dokonali wielokrotnego, zbiorowego gwałtu na jego żonie.

Czytaj: Miriam Shaded zdradziła co zrobiłaby gwałcicielom z Włoch. Jej opinia oburzyła piewców poprawności politycznej. A Wy, co sądzicie?

Koszmar polskiej pary skończył się dopiero nad ranem. Zmasakrowane małżeństwo trafiło do szpitala. Pierwsza zauważyła je i wezwała pomoc przypadkowa kobieta, jak się okazało, prostytutka.

Czytaj: Dramatyczna relacja prostytutki, która jako pierwsza udzieliła pomocy Polakom w Rimini. „Mieli zmasakrowane twarze. Wciąż mam ich przed oczami”

Napastnicy są cały czas poszukiwani przez policję. Według śledczych są to czterej nielegalni imigranci z Afryki Północnej. Z odcisków palców znalezionych na plaży wynika, że co najmniej dwóch z nich mogło handlować narkotykami. Być może przyjechali do Rimini tylko na lato, wyłącznie w tym celu. Kluczowe w identyfikacji gwałcicieli będą nagrania z kamer na plaży i pomoc poszkodowanej Polki we wskazaniu sprawców..

Do Włoch udaje się dziś także zespół polskich śledczych.

Czytaj też: To jest po prostu chore! Zdaniem mediatora imigrantów „gwałt dla kobiety nie jest taki straszny”