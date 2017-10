Ogromne kłopoty Demokratów. „Największy knur Hollywood”, przyjaciel Clintonów i sponsor Partii Demokratycznej oskarżany o prostytuowanie aktorek

Harvey Weinstein, jeden z najważniejszych producentów w Hollywood, oskarżany jest o wieloletnie molestowanie kobiet. Demokraci są przerażeni. To przyjaciel Clintonów, który wpłacał ogromne pieniądze na Partię Demokratyczną i kampanię Hillary

Weinstein to kolejny seksualny „dziwak”, który pojawia się w otoczeniu Partii Demokratycznej i Clintonów. Dziennik New York Times opublikował zeznania kilkunastu kobiet, które oskarżają go o molestowanie, w tym słynnej aktorki Ashley Judd.

Przez lata krążyły plotki, iż Weinstein który był producentem wielu wybitnych i kasowych filmów takich jak „Gangi Nowego Jorku” „Pulp Fiction”, czy „Władca Pierścieni”, miał uzależniać karierę aktorek od świadczenia mu „korzyści” seksualnych. Jego zwyczajem było zapraszanie aktorek na śniadanie, czy kolację, następnie proponowanie im masażu, a czasami Weinstein chciał, by kąpały się z nim, lub oglądały go, jak bierze prysznic.

Producent przez jakiś czas związany był z polską aktorką Weroniką Rosati, która starała się zrobić karierę w Hollywood.

Jej były partner – reżyser Andrzej Żuławski określił Weinsteina mianem „największego knura Hollywood”. Sam Weinstein zaprzecza oskarżeniom, ale w oświadczeniu dla dziennika New York Times przeprosił wszystkich, którym „jego zachowanie mogło wyrządzić krzywdę”.

ZZobacz też: Memy z Morawieckim podbijają sieć. Spontaniczna twórczość czy stoi za tym jakaś agencja? [GALERIA MEMÓW]

Skandal z oskarżeniami producenta ma nie tylko wymiar obyczajowy, ale też polityczny, kompromituje bowiem demokratów. Weinstein przez lata hojnie wspierał Partię Demokratyczną, a także kampanię samej Hillary Clinton. Uchodzi za wielkiego przyjaciela małżeństwa Clintonów. Barak Obama oddal Weinsteinowi pod „opiekę” swą córkę Michelle. Producent ma jej pomóc w zrobieniu kariery w Hollywood.

Teraz opinia publiczna domaga się, by demokraci zwrócili wszystkie datki pochodzące od Weinsteina. Dla Partii Demokratycznej może to stanowić spory problem, bo po przegranej Clinton, której kampania kosztowała blisko 1,3 mld dolarów, partia ma kłopoty finansowe.

Ponadto okazuje się, iż to kolejny seksualny „dziwak” w otoczeniu demokratów i Clintonów.

Przed laty głośno było o procesie pedofila Jeffreya Epsteina, który na swej prywatnej wyspie zwanej „”Orgy Island ” (Wyspa Orgii – tłum. red.) urządzał przyjęcia, na których gości zabawiały nieletnie dziewczęta. Epsteina często podejmował u siebie byłego już wtedy prezydenta Billego Clintona, który latał na „Wyspę Orgii” prywatnym samolotem pedofila.

Czytaj też: Odnaleziono głowę zaginionej dziennikarki. Coraz więcej dowodów, że zabił ją szalony wynalazca

Epsteina skazano, a właśnie trwa proces kolejnego pedofila – Anthony Weinera, byłego kongresmena demokratów, a jednocześnie męża najbliższej współpracownicy Hillary Clinton – Humy Abedin. Weiner musiał zrezygnować ze swej kariery politycznej i m.in ubiegania się o stanowisko burmistrza Nowego Jorku, po tym jak odkryto, iż rozsyła swe obleśne zdjęcia do młodych, nieletnich dziewcząt.

Pierwszy skandal zaważył tylko na karierze politycznej, ale Weiner nie mógł się powstrzymać i kontynuował swój zboczony proceder. Teraz trwa jego proces, który może zakończyć się dla niego więzieniem. O pedofilię oskarżany jest też Ed Murray demokratyczny burmistrz Seatlle.

Zobacz też: Pedofil chciał zgwałcić dziesięciolatkę. Wpadł w ręce miejscowych. Nie mieli litości [VIDEO 18+]

Czytaj też: To nagranie z Nysy podbija dziś sieć. „Nie zapominajcie, jaki to kraj” [VIDEO]

Czytaj też: Sprawca masakry z Las Vegas próbował doprowadzić do gigantycznej eksplozji w mieście. Skala byłaby porażająca