Olbrzymia kolekcja filmów pornograficznych Osamy bin Ladena. CIA potwierdza, że jest w jej posiadaniu

Cała kolekcja filmów porno, którą posiadał były przywódca Osama Bin Laden znajduje się w posiadaniu CIA. Jak tłumaczy amerykańska agencja, nie udostępni ich opinii publicznej ponieważ agencje rządowe nie mogą udostępniając treści „nieprzyzwoitych”. Co oglądał Osama?

W ostatnich miesiącach władze USA udostępniły opinii publicznej mnóstwo dokumentów, w posiadanie których weszły, gdy amerykańskie wojsko zlokalizowało i napadło budynek tajnego sztabu Osamy bin Ladena. Gigantyczna kolekcja znalezionych tam filmów pornograficznych pozostanie jednak tajna.

Dyrektor CIA, Mike Pompeo, ujawnił, że stajnia pornograficzna pozostanie tajemnicą, a inne dokumenty odzyskane podczas ataku, które zabiło Bin Ladena, są udostępniane publicznie.

-„Jest pewna pornografia, jest jakiś materiał chroniony prawami autorskimi. Wszystko inne niż te rzeczy zostaną wydane w najbliższych tygodniach”

Osma bin Laden, przywódca znanej wszystkim od blisko 15 lat międzynarodowej siatki terrorystycznej, okazał się nie tylko mózgiem terrorystów, ale i wielkim wielbicielem pornografii.

Zarekwirowano tam oprócz komputerów, rozmaitych nagrań audio i wideo czy oddział US Army, który dokonał rajdu na siedzibę bin Ladena w 2011, znalazł tam także mnóstwo klipów kategorii XXX.

Wszystkie one, podobnie jak reszta dokumentów, została natychmiast przechwycona przez amerykański wywiad. Po analizie i selekcji dokumentów, część odtajniono i opublikowano.

James R. Clapper, Dyrektor Wywiadu Narodowego, na specjalnej konferencji prasowej poinformował dziennikarzy, iż powodem ujawnienia rzeczonych dokumentów jest „rosnące zainteresowanie społeczne”.

Pierwszy raz temat ten pojawił się już w maju 2011 roku, gdy jeden z żołnierzy biorący udział w operacji napadu na sztab Osamy bin Ladena miał potwierdzić dziennikarzom agencji Reuters fakt odnalezienia ogromnych zbiorów porno. Wówczas była to jedynie spekulacja, teraz przyznał to szef całego amerykańskiego wywiadu.

Strona BroBible poprosiła o udostępnienie kolekcji porno w 2015 roku na mocy Ustawy o Wolności Informacyjnej. Jak mówili chcieli zobaczyć jakiego rodzaju pornografia podniecała Osamę Bin Ladena?

Argumentowali to w taki oto sposób: Co prawda informacja o tym jaklą pornografie oglądał Osama nie spowoduje, że go polubimy ale może spowodować, że będziemy go chociaż mniej nienawidzić.

Żądanie zostało odrzucone, ponieważ CIA stwierdziła, że ​​agencja nie może przesłać „nieprzyzwoitych treści”.

