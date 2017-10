Oni jednak zginą. Zobacz, jak brytyjska policja walczy z handlem ludźmi [VIDEO]

Wczoraj był międzynarodowy dzień walki z niewolnictwem handlem ludźmi. Brytyjska policja przygotowała specjalną akcję w tej sprawie.

Policjanci z brytyjskiego Avon przygotowali specjalną akcję mającą uświadomić jak wielkim przestępstwem jest praktykowanie niewolnictwa, przemyt i handel ludźmi.

Wczoraj obchodzono międzynarodowy dzień walki z niewolnictwem i tymi wyjątkowo podłymi praktykami.

Niedawno w Bielkiej Brytanii aresztowano członków nigeryjskiego gangu, który zajmował się przemytem na Wyspy kobiet z Afryki i zmuszaniem ich do prostytucji.

Akcja policji z południowo-zachodniej Anglii ma uświadomić Brytyjczykom jak poważnym problemem jest na Wyspach jest właśnie niewolnictwo i handel ludźmi.

Wielu funkcjonariuszy i politycznych działaczy na Zachodzie walczy z terroryzmem malując kredkami na chodnikach.

Policjanci z brytyjskiego Avon i Sommerset walczą z niewolnictwem i handlem ludźmi malując paznokcie.

🆘‼️😯💅 UK: Oh dear! Makeup tips from PC Gould from the Avon and Somerset Police! Well then! https://t.co/GoeCY0OJZu pic.twitter.com/4DIXFo15C5

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 19 października 2017