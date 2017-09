Orban przyjeżdża w piątek. Szydło już się cieszy. „Spotykaliśmy się wiele razy, ale to pierwsza oficjalna wizyta”

„Wiążemy duże nadzieje z wizytą premiera Viktora Orbana (w Polsce). Nie ukrywamy, że obydwa kraje mają wspólne stanowiska w toczących się sprawach w Unii Europejskiej” – powiedziała premier Beata Szydło w czwartek na konferencji prasowej.

Szef węgierskiego rządu przyleci do Polski w piątek; oprócz spotkania z premier Szydło ma zaplanowane rozmowy z marszałkami: Sejmu i Senatu.

Szydło poinformowała, że z Orbanem będzie rozmawiać m.in. o „relacjach bilateralnych i wspólnych projektach polsko-węgierskich”.

Jak dodała, chce także poruszyć tematy unijne. „Mam tu na myśli dwie kwestie – dyrektywę o pracownikach delegowanych oraz migrację” – wyjaśniła szefowa rządu.

Jak dodała, kolejnym tematem rozmów z premierem Węgier będą kwestie bezpieczeństwa.

Premier zauważyła, że jest to pierwsza za jej kadencji, oficjalna wizyta premiera Orbana w Polsce.

-„Do tej pory gościliśmy go przy okazji szczytów Grupy Wyszehradzkiej i innych wydarzeń, ale oficjalnie będzie to po raz pierwszy” – zaznaczyła.

Polacy i Węgrzy znają się co najmniej od średniowiecza i zawsze się przyjaźnili. Przejawem tej sympatii jest historyczne przysłowie, które występuje w języku polskim i węgierskim: „Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”.

Twitter/ PAP/ Tvp Info/ Wolność24

