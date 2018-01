Ostatnie wieści spod K2. „Warunki złe”. Bohaterowie z Nanga Parbat wciąż nie mogą wrócić do bazy [VIDEO]

Z powodu złej pogody Denis Urubko, Adam Bielecki, Piotr Tomala i Jarosław Botor wciąż nie mogą wrócić do bazy, gdzie czekają na nich koledzy z wyprawy na K2. Jej celem jest zdobycie ostatniego ośmiotysięcznika, który jeszcze nie poddał się Polakom zimą.

„Kolejny dzień niepogody. W bazie wiatr wieje z prędkością ok 50 km/h a na poziomie c2 ok 80 km/h. W takich warunkach jakakolwiek akcja górska jest niemożliwa.

Wciąż oczekujemy na powrót kolegów ze Skardu. Wg najnowszej prognozy pogody jest szansa na jutrzejszy lot śmigłowca do bazy.

Liczymy na jak najrychlejszy powrót w ścianę K2.” – napisano na stronie Polski Himalaizm Zimowy, na której relacjonowana jest wyprawa.

Z jak trudnymi warunkami zmagają się polscy himalaiści, można zobaczyć na filmie poniżej.

Tak wyglądają obecnie warunki pogodowe pod #K2. Filmik dostaliśmy od członków naszej ekipy. Zobaczcie, z jak silnym wiatrem muszą walczyć członkowie wyprawy.

„Pierwszy zespół który wejdzie w ścianę będzie musiał udrożnić drogę do obozu I i II. Liny poręczowe mogą być pozasypywane śniegiem i trzeba będzie je odkopać i odpowiednio przygotować” – mówił Interii Rafał Fronia, uczestnik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2, który wraz z pozostałymi członkami ekipy czeka w bazie na poprawę warunków pogodowych.

„Jak droga do obozu II zostanie udrożniona i sprawdzona, zaczniemy się wspinać dalej. Jest szansa na zbliżające się długie, cztero- czy pięciodniowe okno pogodowe. Jesteśmy optymistami, liczymy, że w nadchodzącym oknie pogodowym założymy obóz III” – dodaje Fronia.

Ekipa pod K2 jest wciąż osłabiona brakiem czterech kluczowych wspinaczy, którzy brali udział w akcji ratunkowej na Nanga Parbat. Ci wciąż przebywają w pakistańskim Skardu. Czują się dobrze, zakwaterowano ich w dobrym hotelu, odpoczywają po ogromnym wysiłku, który wykonali ratując Elizabeth Revol. Jak zapewnia kierownictwo wyprawy, akcja ratunkowa na Nanga Parbat, gdzie utknęli Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz, nie odbiła się na zdrowiu ratowników.

