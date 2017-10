Oto diabelska para, odpowiedzialna za najgorszą masakrę w historii USA. Stephen Paddock i Marilou Danley mają na sumieniu śmierć 50 osób i ponad 200 rannych

64-letni Stephen Paddock i jego azjatycka przyjaciółka Marilou Danley są odpowiedzialni za najbardziej krwawą masakrę w historii Stanów Zjednoczonych.

Według najnowszych informacji strzelający z 32 piętra hotelu Mandala Bay Paddock zabił 50 osób a ponad 200 ranił. Jego celem był plac, na którym odbywał się koncert muzyki country. Bawiło się na nim około 40 tysięcy osób.

Paddock mógł więc strzelać z karabinu maszynowego dosłownie na ślepo. Ludzie nie mieli się gdzie kryć. Zanim grupa policjantów dotarła na 32 piętro hotelu mandala Bay, opróżnił kilka magazynków. Po wysadzeniu drzwi w powietrze policjanci zastrzelili zamachowca.

Paddock urodził się 9 kwietnia 1953 roku. Najprawdopodobniej służył w Wietnamie. Nie wiadomo, co skłoniło go do tak potwornej zbrodni. Policja podejrzewa, że udział w jej przygotowaniu miał jego przyjaciółka Marilou Danley, która cały czas jest poszukiwana.

