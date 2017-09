Oto najlepszy sposób na somalijskich piratów. Zobacz czego się boją najbardziej [VIDEO]

Przeboje Britney Spears brytyjskiej piosenkarki odstraszają somalijskich piratów. Gdy tylko usłyszą jej piosenki, od razu uciekają.

Z raportów firm zajmujących się ochroną brytyjskich statków handlowych wynika, że najlepszym sposobem na odstraszanie somalijskich piratów, grasujących u wschodnich wybrzeży Afryki, jest puszczanie głośno piosenek Britney Spears.

Najskuteczniejsze są podobno przeboje: „Oops! I Did It Again” i „Baby One More Time”. Ani broń palna, ani harpuny nie działają na nich tak, jak dźwięki Britney śpiewającej „Ooh baby baby”

Rachel Owens, oficer pływająca na statkach handlowych tłumaczy taktykę dziennikowi ‚Metro”: Jej piosenki zostały wybrane przez służby ochrony, bo wydaje się, że somalijscy piraci ich nienawidzą najbardziej. Ci goście nie znoszą zachodniej kultury, więc wybór Britney Spears jest idealny. Jak tylko ją usłyszą, uciekają tak szybko jak mogą.

Spears szykuje kolejny swój album – Jean, który ma ukazać się na rynku w grudniu. – Nie wyklucza się, iż większość kopii zostanie zakupiona przez brytyjskie siły zbrojne i zmagazynowane w przeciwatomowych bunkrach w Norfolk, na wypadek wybuchu III wojny światowej – pisze dziennik The Guardian.

