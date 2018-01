Oto nowa moda. Młodzi robią sobie „video selfie” na tle nadjeżdżającego pociągu. Dziesiątki ofiar śmiertelnych

O krok od tragedii w Indiach. Mężczyzna, który chciał zrobić sobie selfie na torach wraz z…nadjeżdżającym pociągiem, został przez niego potrącony. Ostatecznie odniósł poważne obrażenia głowy, jednak nowy challenge spowodował już kilka ofiar śmiertelnych.

Mężczyzna w średnim wieku chciał sobie zrobić sobie video selfie na torach, kiedy nadjeżdżał pociąg. Jak podaje BBC w ostatnim czasie to…nowa moda.

Mężczyzna wbrew ostrzeżeniom dźwiękowym ze strony nadjeżdżającego pociągu nie zareagował, do końca chciał pozostać na torach. Skończyło się to tym, że maszyna uderzyła go w głowę, a ten z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

W latach 2014-16 w Indiach doszło aż do 76 przypadków śmierci przy próbie kręcenia video selfie z nadjeżdżającym pociągiem.

W związku z tym South Central Railway wydało specjalne ostrzeżenia. Robienie selfie na torach, krawędziach peronów lub pociągach jest niebezpieczne i karalne. Możecie stracić własne życie i przyczynić się do krzywdy innych – możemy przeczytać.

Zobacz też: Ludzka głupota nie zna granic. Nowe niebezpieczne wyzwanie podbija Internet. „Żarówkowy challenge” [VIDEO]

Źródło: wprost.pl