Oto problemy dzisiejszego świat. IKEA igra z ogniem. Właśnie byli o włos od stracenia klienta, bo nie mieli wegańskiego sosu!

Oto problemy dzisiejszego świat. IKEA igra z ogniem. Jeden facet ma problem ze szwedzką firmą bo do wegańskich klopsików dodano nie wegański sos.

Oto Pan Gregg Fedorowicz pisze tak: Jestem w IKEA Targówek. Kucharze zaproponowali mi do wegańskich klopsików sosy curry i tzatziki oba jak powiedzieli z mlekiem , a więc niewegańskie.

Sosu pomidorowego nie ma. czy tak ma już być a stałe?! (tak to zabrzmiało). Bo jeżeli tak to jakiś absurd i kuriozum totalne aby proponować do wegańskich klopsików niewegańskie sosy – dodaje.

Czytaj też: To jest po prostu chore! Zdaniem mediatora imigrantów „gwałt dla kobiety nie jest taki straszny”

Jeden jedyny wegański posiłek w IKEI i już zniszczony przez brak sosu, za który zapłaciłem, a którego nie otrzymałem. Mam nadzieję, jednak, że to jest okres przejściowy. Tak samo jak jednorazowe naczynia i bar sałatkowy, w którym wciąż nie wiadomo, które potrawy są wegańskie, a które nie – tłumaczy swój dramat.

Dalej Gregg Fedorowicz pisze tak: Tak jakby nie można było wbić tabliczki z literką, albo z pełnym składem, bo nie wiem skąd mam wiedzieć czy w surówce z marchewką nie ma produktów pochodzenia zwierzęcego… wygląda jakby była tam śmietana. O, zgrozo!

Na koniec ten miły Pan dodaje: Nie jestem zadowolony z dzisiejszej wizyty w Państwa sklepie. Trudno się dziwić, po tak traumatycznych przeżyciach mało kto byłby zadowolony.

Co wy wiecie o problemach świata, Gregg to ma problemy, wy to szczęśliwi ludzie jesteście. pic.twitter.com/KeGZKW5fjO — Tomasz Dworzyński (@DworzynskiTomek) August 28, 2017

Przeczytaj też: Wałęsa jak zawsze w formie. Znowu nie miał racji a przeprasza w swoim specyficznym stylu. „Pomyliłem jednostki”