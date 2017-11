Oto skutki bezmyślnego przyjmowania uchodźców. „Plaga bezdomnych w Niemczech”. Wkrótce będzie ich ponad milion!

Aż 860 tys. osób przebywających na terenie Niemiec nie ma dachu nad głową – wynika z raportu Niemieckiego Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym (BAG). W ciągu ostatnich dwóch lat ich liczba wzrosła o 150 proc.

Wśród bezdomnych jest już ok. 440 tys. bezdomnych uchodźców. Pozostali to Niemcy, których nie stać już na wynajęcie mieszkania. jest to spowodowane m.in. faktem, że wiele prywatnych i komunalnych domów zostało wynajętych na wiele lat przez rząd federalny dla rodzin uchodźców. W związku z gwałtownym skurczeniem się puli wolnych mieszkań ceny pozostałych poszybowały mocno w górę.

W Niemczech aż 40 procent ludzi mieszka w wynajętych lokalach. Odsetek właścicieli mieszkań jest tam jednym z najniższych w Europie.

„Imigracja radykalnie pogorszyła sytuację, nie jest jednak jedyną przyczyną braku mieszkań” – przekonuje dyrektor BAG Thomas Specht.

Zdaniem eksperta główne przyczyny braku mieszkań i bezdomności leżą w niewłaściwej polityce mieszkaniowej, która od dziesięcioleci panuje w Niemczech.

Brakuje co najmniej 11 mln małych mieszkań, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu czynszów, zwłaszcza w metropoliach.

W połączeniu z nieskuteczną walką z ubóstwem przekłada się to na wzrost liczby bezdomnych.

BAG szacuje, że w porównaniu z 2016 r. w przyszłym roku liczba bezdomnych wzrośnie o 350 tys. i wyniesie 1,2 mln osób.

Przypomnijmy, że już w październiku tego roku niemieckie media informowały o tym, że m.in. władze Berlina podjęły zdecydowane działania przeciw bezdomnym koczującym w miejscach publicznych w stolicy Niemiec.

Tamtejsza Straż Miejska zlikwidowała wówczas obozowisko w parku Gleisdreieck w dzielnicy Schoeneberg – podał „Tagesspiegel”.

– „Nie będziemy tolerowali bezdomnych w parku” – powiedział „Tagesspieglowi” Sven Alex z firmy opiekującej się terenami zielonymi Gruen Berlin.

– Przyłapani na noclegu bezdomni otrzymują karteczki z adresem noclegowni. „Musimy działać bezkompromisowo” – zaznaczył Alex. (PAP)

