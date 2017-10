Oto tolerancja według lewactwa. Właściciel homoś wyrzucił z kawiarni grupę chrześcijan. „Pi*rdolę Chrystusa w d*pę”

Homoseksualny właściciel kawiarni w Seattle wyrzucił grupę chrześcijan z jego kawiarni. Wcześniej oświadczył on, że „p*erdoli Chrystusa w d*pę”. Co zdumiewające, nie słychać w mediach głównego nurtu oburzenia o braku tolerancji.

Właściciel wyrzucił ze swojej kawiarni grupę chrześcijan, która zajmowała się m.in. promowaniem ochrony życia dzieci nienarodzonych, sprzeciwiała się aborcji. Oczywiście w samym fakcie nie ma nic oburzającego. Właściciel prywatnej kawiarni ma prawo świadczyć usługi, lub nie, komu tylko chce.

Wyobraźmy sobie jednak, gdyby sytuacja była odwrotna i to z kawiarni prowadzonej przez chrześcijanina wyrzucono grupę gejów promującą np. adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Jak wtedy wyglądałyby tytułu artykułów, które znalazłyby się na „1” TVN 24, Gazety Wyborczej, NaTemat i paru innych mediów?

Jestem gejem, macie opuścić ten lokal (…) Twoja grupa mnie obraża. Jestem właścicielem tego lokalu i mam prawo czuć się urażonym – miał powiedzieć właściciel kawiarni do grupy swoich klientów.

Grupa chrześcijan z kolei tłumaczyła, że nie zamierzają w lokalu urządzać żadnej agitacji, ale właścicielowi ewidentnie to nie wystarczyło, bo kazał im się zamknąć.

Nie mam nic do dodania. Nie chcę widzieć tych ludzi w swoim lokalu – powiedział właściciel. Jedna z kobiet powiedziała, że Chrystys może uratować go od jego grzesznego stylu życia, na co homoś odpowiedział, że „pi*rdoli Chrystusa w d*pę”.

Źródło: dailycaller.com