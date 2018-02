Oto wolność słowa w Wielkiej Brytanii. Ziemkiewicz odwołuje spotkania. Policja zastrasza właścicieli lokali, w których miał się pojawić

Rafał Ziemkiewicz odwołuje swe spotkania z Polonią w Wielkiej Brytanii. Tamtejsza policja zagroziła przykrymi konsekwencjami właścicielom klubów, w których miał wystąpić.

Rafał Ziemikewicz miał wygłosić kilka odczytów w Cambridge, Bristolu i Londynie i spotkać się z tamtejszą Polonią.

Na wieść o tym Rupa Huq Lewacka posłanka partii Pracy zwróciła się do ministerstwa spraw wewnętrznych, by go nie wpuszczać na Wyspy. Zarzuca pisarzowi, iż jest faszystą i razem z rządem neguje holocaustowi.

Jak się okazało donosy lewaczki okazały się skuteczne. dziennikarz poinformował, iż odwołuje spotkania. Właścicieli klubów, w których miał występować odwiedziła policja i zagroziła im odebraniem licencji.

Policja brytyjska grożąc utratą licencji, pracy, prawa pobytu etc. skutecznie zastraszyła wczoraj właścicieli klubów, hoteli a nawet restauracji, zmuszając ich do zerwania wcześniejszych umów – napisał Ziemkiewicz na Twitterze.

Dziennikarz razem z organizatorami doszedł do wniosku, iż wobec szykan jakie mogą spotkać właścicieli lokali jego przyjazd stracił sens.

Muszę przyznać, że – choć miałem sygnały i wcześniej – jestem zszokowany sytuacją w Anglii, stopniem jej zastraszenia, jak i nienawiści lewicy do Polaków, ujawnionej po zapowiedzi mego przyjazdu – pisze dalej Ziemkiewicz.

Pisarz pozdrowił także Polaków, którzy musza żyć w jak to określił „coraz bardziej faszystowskim i rasistowskim kraju”.

Serdeczne pozdrowienia i wyrazy solidarności dla wszystkich rodaków, których los zmusza od życia w tym coraz bardziej faszystowskim i rasistowskim kraju, tak na dodatek niestabilnym, że przyjazd jednego polskiego pisarza może wstrząsnąć jego ustrojowymi podstawami /3 — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 16 lutego 2018

