Ożyje handel ze Wschodem? Tak korzystnego porozumienia z Rosją nie było od 15 lat

Polakom udało się zawrzeć niezwykle korzystne porozumienie ze stroną rosyjską. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa uzyskali rekordową liczbę zezwoleń dla polskich przewoźników. Umożliwi to naszym firmom tworzenie odpowiedniej strategii oraz dalekosiężnych planów.

Miedzy 24 a 25 października trwało w w Warszawie spotkanie przedstawicieli Polski i Rosji. Negocjowano kwestie zezwoleń dla przewoźników oraz warunków wykonywania operacji transportowych. Polskę oprócz ministerialnych urzedników reprezentowali również przedstawiciele prywatnych firm.



Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk stwierdził po spotkaniu: w wyniku negocjacji udało się nam uzyskać 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe do Federacji Rosyjskiej, w tym 70 tys. najbardziej pożądanych zezwoleń na kraje trzecie. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przewoźników. Jeszcze nigdy nie dysponowaliśmy tak dużą liczbą zezwoleń. Przypomnę, że w 2009 r. tych zezwoleń było w sumie 125 tys., w tym na kraje trzecie zaledwie 25 tys.

Strona polska zdobyła nie tylko ogromną liczbę zezwoleń. Udało się również uzyskać zapewnienia, że Rosjanie nie będą nękać polskich kierowców uciążliwymi kontrolami. Do tej pory była to często praktyka. Ciężarówki jadące na wschód były zatrzymywane kilkadziesiąt kilometrów za granicą. Poddawano je drobiazgowym kontrolom. Co gorsza, każda stawiała inne kryteria. Dzięki nowej umowie, ta patologiczna praktyka ma zostać ukrócona.

Prezes Ogólnopolskiego Związki Pracodawców Transportu Drogowego Piotr Litwiński podsumowując spotkanie powiedział:To długo wyczekiwana sytuacja, jesteśmy zadowoleni z rezultatów negocjacji.. Jan Buczek prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych stwierdził:Jest szansa na uzyskanie stabilizacji wśród polskich przewoźników.

Sukces zapewni możliwość rozwoju is stałych zysków w 2018 r. Rosjanie zgodzili się na proponowane warunki ponieważ drastycznie spadł przewóz rosyjskich towarów przez nasz kraj. Groziło to interesom rosyjskich firm. Moskwa wyraziła zadowolenie z faktu zawarcia umowy.

Źródło: PAP/TASS

