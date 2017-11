Pacyfikacja w Duesseldorfie. Niemiecka policja pogoniła kurdyjskich i niemieckich komunistów. 12 policjantów rannych [VIDEO]

12 policjantów odniosło w sobotę obrażenia w starciach z uczestnikami demonstracji Kurdów w Duesseldorfie. Do interwencji doszło, gdy manifestanci odmówili zwinięcia flag z podobizną szefa zakazanej w Niemczech Partii Pracujących Kurdystanu Abdullaha Ocalana.

Gdy policja zatrzymała liczący kilka tysięcy osób pochód, Kurdowie zaatakowali funkcjonariuszy drzewcami od transparentów i kamieniami. Policja użyła pałek i gazu pieprzowego – podała agencja dpa.

Wśród 12 poszkodowanych policjantów trzech jest w stanie ciężkim – poinformowała policja.

Dziewięciu uczestników demonstracji zostało zatrzymanych.

Policja oszacowała liczbę demonstrantów na 6 tys., według organizatorów było ich 25 tys. Duesseldorf jest stolicą Nadrenii Północnej-Westfalii.

Oprócz komunistycznej Partii Pracujących Kurdystanu w demonstracji wzięli udział niemieccy czerwoni spod znaku Die Linke, antifiarze oraz komuniści z flagami Związku Radzieckiego.

Na czele pochodu niesiono banner z napisem: „No pasaran! Nie ustąpimy ani kroku przed faszyzmem.”

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), która od dziesięcioleci prowadzi walkę zbrojną o kurdyjską autonomię, przez Turcję, UE i USA jest uważana za organizację terrorystyczną.

Początkowo organizacja ta walczyła o utworzenie w południowo-wschodniej Turcji własnego państwa, później jednak złagodziła żądania, domagając się większych praw politycznych i kulturalnych dla ludności kurdyjskiej.

Założyciel i szef PKK Abdullah Ocalan od 1999 roku odsiaduje wyrok dożywocia za zdradę stanu w izolowanym więzieniu na tureckiej wyspie na morzu Marmara.

Niemiecka telewizja publiczna ZDF zwróciła uwagę, że twarda postawa władz niemieckich wobec demonstracji Kurdów w Duesseldorfie mogła być wynikiem spotkania przed południem ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Turcji – Sigmara Gabriela i Mevluta Cavusoglu.

Spotkanie w kurorcie Antalya na południu Turcji uznane zostało przez obie strony za pierwszy od dłuższego czasu pozytywny sygnał w znajdujących się w głębokim kryzysie relacjach między obu krajami.

Podczas festiwalu kultury kurdyjskiej w połowie września w Kolonii władze tolerowały transparenty domagające się uwolnienia Ocalana. MSZ Turcji zarzucił następnie Berlinowi wspieranie organizacji terrorystycznej.

Kurdowie, którzy nie posiadają swego państwa, ale mają własną rozwiniętą kulturę i język; stanowią ok. 20 proc. ludności Turcji.

Kettled anti-fascist #NoPasaran demo in Düsseldorf starts dancing after cop assault… cops attack again. https://t.co/KyMpQfcEMj pic.twitter.com/Qj4rDjpKGr

— b9AcE (@b9AcE) 4 listopada 2017