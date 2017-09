Panika w Bombaju. Ludzie tratowali się nawzajem. Kilkadziesiąt osób nie żyje. Co ich tak przeraziło? [VIDEO]

Co najmniej 22 osoby zginęły w piątek w wyniku wybuchu paniki na kładce dla pieszych między stacjami kolejowymi w Bombaju, na zachodzie Indii; obrażenia odniosło ponad 30 osób. Do tragedii doszło w godzinach porannego szczytu podczas gwałtownego deszczu.

Przyczyny wybuchu paniki nie są jeszcze znane, ale cytowany przez agencję AP przedstawiciel policji Gansham Patel relacjonował, że kawałek betonu uderzył w poręcz kładki dla pieszych, ludzie przestraszyli się, iż most się zaraz zawali i rzucili się do ucieczki, tratując się wzajemnie. Jak wyjaśniła deputowana Shaina Nana Chudasama ludzie schronili się przed deszczem na zadaszonej kładce.

Według Associated Press do tragedii doszło na kładce dla pieszych łączącej dwie stacje kolei podmiejskiej – Elphinstone i Parel.

Minister zdrowia stanu Maharasztra, którego stolicą jest Bombaj, Deepak Sawant poinformował, że zginęły 22 osoby, a ponad 30 zostało rannych. „Stan dwóch rannych jest poważny” – dodał.

„Na kładce było bardzo dużo ludzi. Próbowali w tym samym czasie z niej zejść. Wydaje mi się, że ktoś się poślizgnął i upadł, wywołując wybuch paniki” – powiedział mediom świadek Anil Saxena. Inny świadek Manish Mishra, który pomagał niektórym rannym, twierdzi, że policja i służby ratunkowe zbyt długo zwlekały z przyjazdem na miejsce tragedii.

