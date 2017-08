Panika wśród polskich turystów w Rimini. „Trzymamy się w dużych grupach, chłopaki pilnują dziewczyn”. Władze kurortu same doprowadziły do takiej sytuacji

Jak podaje serwis wp.pl, makabryczne wydarzenia na plaży w Rimini mocno wstrząsnęły przybywającymi tam Polakami. Jednocześnie wychodzą na jaw nowe fakty które pokazują, jak doszło do eksplozji tak brutalnych przestępstw w popularnym turystycznym kurorcie.

Polscy turyści, którzy aktualnie przebywają w Rimini, nie ukrywają obaw o swoje bezpieczeństwo. „Trzymamy się w dużych grupach, nocą nie wychodzimy na plażę, chłopaki pilnują dziewczyn” – mówili turyści, z którymi rozmawiała wysłanniczka wp.pl.

Obecnie funkcjonariusze z komisariatu w Rimini mają już wizerunki czterech podejrzanych mężczyzn. Ściągani są inspektorzy i specjaliści z Rzymu, którzy wesprą śledczych z Rimini. Swoją pomoc w rozpoznaniu sprawców zapowiedziała też okrutnie zmaltretowana przez nich Polka.

Jednocześnie wychodzą na jaw zaniedbania, jakich dopuściła się policja w Rimini i tamtejsze władze w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa turystom. Cały czas zapewniają one, że jest to bezpieczne miejsce, a przypadki trzech gwałtów na plaży w ciągu ostatnich dwóch lat to „normalna rzecz przy takiej licznie ludzi”.

Okazuje się jednak, że tylko w ciągu ostatnich czterech miesięcy doszło tam do 10 rozbojów i kradzieży, których ofiarą padli turyści. Niemal wszystkie te sprawy zostały umorzone ze względu na „niską społeczną szkodliwość”. Wiele wskazuje na to, że policja nie chciały po prostu ścigać sprawców, których większość stanowili nielegalni imigranci z Afryki, ze względu na polityczną poprawność i obawy przed oskarżeniem o rasizm.

Konsekwencje były łatwe do przewidzenia. Przekonani o swojej bezkarności przestępcy zaczęli pozwalać sobie na coraz brutalniejsze zachowania.

Dopiero gwałt dokonany na Polce zmusił policję w Rimini do bardziej zdecydowanych działań. Sprawa odbiła się szerokim echem we Włoszech i wywołała polityczną burzę po ostrym komentarzu liderki partii Bracia Włosi, Giorgi Meloni.

