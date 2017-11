Paraliż na lotnisku w Hamburgu. Odwołane loty, opóźnienia. Niemcom uciekł „azylant”, którego chcieli deportować

Osiem lotów zostało odwołanych z lotniska w Hamburgu, a 12 zostało opóźnionych. Wiele samolotów skierowano do innych portów po tym jak mający być deportowany Albańczyk uciekł niemieckim funkcjonariuszom.

Albańczyk, który nie uzyskał statusu uchodźcy i miał być odwieziony do swego kraju uciekł z centrum deportacyjnego znajdującego się przy lotnisku Hamburgu. Pomagał mu w tym 24-letni Algierczyk, dzięki któremu niedoszłemu azylantowi udało się pokonać ogrodzenia.

Niemiecka policja twierdzi, że ucieczka była przygotowana dużo wcześniej

Ucieczka całkowicie sparaliżowała port lotniczy. Osiem lotów całkowicie odwołano. Dwanaście się opóźniło. 4 rejsy do Hamburga zostały przekierowane do Bremy, a osiem do Hannoweru.

Centrum deportacyjne w Hamburgu jest przedmiotem licznych kontrowersji. Jedni wskazują, że wybudowano je kosztem 2 milionów euro obsłużyło zaledwie 84 deportacje.

Zobacz też: Wiktor Orban zdradza szatański plan Brukseli. Celem całkowite zniszczenie państw narodowych, wyrugowanie chrześcijaństwa i utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy

Lewica zaś twierdzi, że w ogóle nie powinno powstać, bo deportacja sama w sobie jest zła.

Niemcy wydają się całkowicie nie radzić sobie z deportacjami. Ostatnio odwołano m.in loty z deportowanymi z Lipska do Afganistanu. Okazało się, że samolot mający 180 miejsc miał 14 osób na pokładzie.

Niemcy nie są w stanie deportować wielu imigrantów z powodu bałaganu w papierach i braku dokumentów. Przybysze deklarują fałszywe kraje pochodzenia, więc niemieckie władze nie wiedza gdzie ich odstawiać.

Kwitnie za to deportacja wewnątrz Unii. Na podstawie Konwencji Dublińskiej uznaje się, że przybysz może się ubiegać o azyl w pierwszym kraju członkowskim, do którego przybył. Do Niemiec można wjechać tylko z innego kraju unijnego.

Państwa członkowskie odsyłają więc sobie nawzajem imigrantów, którym nie przyznano statutu uchodźcy.

Zobacz też: Europa coraz niebezpieczniejszym regionem. Wydano specjalne ostrzeżenie. „Trzeba uważać podczas podróży do ośrodków turystycznych i miejsc biznesowych”

Źródło: Breitbart, Wolność24