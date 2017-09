Patryk Jaki: Wiedzieliśmy, że złapanie sprawców z Rimini to kwestia czasu. Najważniejsze, żeby spotkała ich bardzo surowa kara”

Wiedzieliśmy, że złapanie sprawców to tylko kwestia czasu: teraz najważniejsze, żeby spotkała ich surowa kara – powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, komentując informację, że dwóch nieletnich Marokańczyków przyznało się do napadu na polskich turystów i Peruwiańczyka w Rimini.

Jak podała w sobotę agencja Ansa, imigranci stawili się na posterunku karabinierów koło Pesaro po tym, gdy media opublikowały ich wizerunki. Później Ansa poinformowała, że policja zatrzymała trzeciego sprawcę napadu. Jaki pytany był w TVP Info, jakie będą dalsze kroki ze strony polskich organów ścigania.

Czytaj też: To już pewne: dwaj 17-letni Marokańczycy brali udział w brutalnym gwałcie w Rimini. Wkrótce w ręce policji może trafić trzeci przestępca [AKTUALIZACJA]

-„Oczywiście polska prokuratura będzie kontynuowała swoje śledztwo; najważniejsza konkluzja jest taka, że presja ma znaczenie, że bardzo poważne potraktowanie tej sprawy przez polskie państwo, przez polską prokuraturę doprowadziło do tego, że ta presja stała się tak silna, że złapanie sprawców było tylko kwestią czasu” – powiedział wiceminister.

Jak dodał, „sprawiedliwość zawsze spotka sprawców – dokładnie tak samo było ze sprawą w Łodzi, gdzie mamy wszystkich sprawców i jestem przekonany, że prędzej czy później tak stanie się również ze sprawą w Rimini„.

Przypomniał jednocześnie apel poszkodowanych, żeby „powoli wyciszać tę sprawę, pozwolić im spokojnie wrócić do kraju i pamiętać o tym, żeby chronić wizerunek ofiar„. Zapowiedział, że w takim przypadku prokuratura będzie stanowczo reagowała.

Pytany o ustalenia między polską a włoską prokuraturą w sprawie ewentualnego wydania sprawców tej napaści i gwałtu stronie polskiej, Jaki odparł, że decyzje zostaną podjęte dopiero po pojmaniu wszystkich sprawców.

-„Natomiast współpraca układa się wzorowo, to nie jest nasza pierwsza współpraca z włoską stroną, wcześniejsze doświadczenia również były dość dobre, dlatego wiedzieliśmy, że złapanie tych sprawców to tylko kwestia czasu” – powiedział wiceminister. „Teraz najważniejsze jest to, żeby spotkała ich bardzo surowa kara, i (…) wiele wskazuje na to, że tak się w tym wypadku stanie” – dodał.

17-letni Marokańczycy przyszli na posterunek karabinierów w małej miejscowości Montecchio koło Pesaro, niedaleko Rimini.

Stawili się kilkanaście godzin po tym, gdy włoskie media rozpowszechniły, tydzień po napadzie, zdjęcia z kamer monitoringu przedstawiające jego sprawców. Nieoficjalnie wiadomo, że właśnie to, a także rosnąca presja prowadzącej poszukiwania policji skłoniły ich do tego, by oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Są przewożeni do Rimini, gdzie ma przesłuchać ich prokurator, w obecności sędziego trybunału dla nieletnich. Policja zatrzymała także trzeciego z czterech sprawców.

Czteroosobowa grupa imigrantów z północnej Afryki napadła w nocy na młodych polskich turystów na plaży w Rimini. 26-letnia Polka została zgwałcona, a jej partner pobity do nieprzytomności. Oboje przebywają nadal w szpitalu.

We wtorek do Rimini przybyła delegacja polskiej prokuratury, która również wszczęła śledztwo w sprawie napaści na Polaków. Zapoznała się z przebiegiem dochodzenia i razem z włoskimi śledczymi przesłuchała poszkodowanych polskich turystów.

Przeczytaj też: To są bestie z Rimini. Pierwsze zdjęcia sprawców gwałtu na Polce we włoskich mediach